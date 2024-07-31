Андрей Чибис, зарегистрированный на выборы губернатора Мурманской области, представил список кандидатов в сенаторыВ Апатитах запустили АЗС в арктическом стиле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 11:30

Рыболовы против введения биржевых механизмов для отрасли

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Банку России свой вариант определения рыночной стоимости продукции в рамках формирования национальной системы товарных индикаторов, следует из переписки с регулятором. Рыболовы предлагают опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам продукции, когда они будут разработаны. Биржевые механизмы формирования ценовых индикаторов для рыбной продукции, по мнению ассоциации, не подходят.

Как пишут «Ведомости», письмо АСРФ направила 24 июля в ответ на запрос ЦБ, который собирает мнения бизнеса о расширении системы товарных и финансовых индикаторов. Представитель ЦБ сообщил, что в рамках создания в России этой системы проводится «серия консультаций» с участниками рынка, включая рыбопромышленные предприятия. Он также напомнил, что сейчас ко второму чтению в Госдуме готовится проект федерального закона «Об администраторах индикаторов» (это структуры с лицензией биржи или торговой системы, например, Мосбиржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, СПбМТСБ). При этом законопроект, подчеркивает он, не содержит ограничений в отношении источников информации, которые могут быть использованы при расчёте индикаторов. Но организованные торги, по мнению представителя ЦБ, являются «наиболее надёжным, прозрачным и оперативным источником ценовых сведений».

Поскольку система разрабатывается для замещения иностранных котировок, механизм их определения будет биржевой, сообщил «Ведомостям» представитель АСРФ. Но для рыбной продукции он не годится, следует из письма ассоциации в Банк России и пояснений её представителя. В ассоциации считают внедрение биржевых механизмов для рыбной отрасли избыточной мерой, а также указывают на то, что организованные торги замороженной рыбной продукцией на СПбМТСБ «имеют мизерные объёмы и тестовый характер».

Объём торгов на СПбМТСБ не позволяет, по мнению АСРФ, сформировать объективные данные о биржевой цене.

Как подтверждает представитель СПбМТСБ, на рынке рыбной продукции нет репрезентативного индикатора рыночной цены.

Росстат пока не детализирует данные по отдельным видам рыбной продукции. Но в АСРФ утверждают, что «в скором времени» система ценового мониторинга статведомства будет расширена за счёт детализации кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). В Росстате это опровергают. «Детализация публикуемой информации о ценах производителей с выделением конкретных видов рыбы не планируется», - заявил «Ведомостям» представитель ведомства.

При этом детализацию стоимости по отдельным видам продукции, утверждает представитель АСРФ, поддерживают в ФАС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа. (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский регоператор пока разъясняет и предупреждает должников…-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 84 копейки, доллар теряет почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Минобороны России планирует обязать судовладельцев ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации судна
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика