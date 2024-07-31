Рыболовы против введения биржевых механизмов для отрасли

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Банку России свой вариант определения рыночной стоимости продукции в рамках формирования национальной системы товарных индикаторов, следует из переписки с регулятором. Рыболовы предлагают опираться на детализированные данные Росстата по отдельным видам продукции, когда они будут разработаны. Биржевые механизмы формирования ценовых индикаторов для рыбной продукции, по мнению ассоциации, не подходят.

Как пишут «Ведомости», письмо АСРФ направила 24 июля в ответ на запрос ЦБ, который собирает мнения бизнеса о расширении системы товарных и финансовых индикаторов. Представитель ЦБ сообщил, что в рамках создания в России этой системы проводится «серия консультаций» с участниками рынка, включая рыбопромышленные предприятия. Он также напомнил, что сейчас ко второму чтению в Госдуме готовится проект федерального закона «Об администраторах индикаторов» (это структуры с лицензией биржи или торговой системы, например, Мосбиржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, СПбМТСБ). При этом законопроект, подчеркивает он, не содержит ограничений в отношении источников информации, которые могут быть использованы при расчёте индикаторов. Но организованные торги, по мнению представителя ЦБ, являются «наиболее надёжным, прозрачным и оперативным источником ценовых сведений».

Поскольку система разрабатывается для замещения иностранных котировок, механизм их определения будет биржевой, сообщил «Ведомостям» представитель АСРФ. Но для рыбной продукции он не годится, следует из письма ассоциации в Банк России и пояснений её представителя. В ассоциации считают внедрение биржевых механизмов для рыбной отрасли избыточной мерой, а также указывают на то, что организованные торги замороженной рыбной продукцией на СПбМТСБ «имеют мизерные объёмы и тестовый характер».

Объём торгов на СПбМТСБ не позволяет, по мнению АСРФ, сформировать объективные данные о биржевой цене.

Как подтверждает представитель СПбМТСБ, на рынке рыбной продукции нет репрезентативного индикатора рыночной цены.

Росстат пока не детализирует данные по отдельным видам рыбной продукции. Но в АСРФ утверждают, что «в скором времени» система ценового мониторинга статведомства будет расширена за счёт детализации кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). В Росстате это опровергают. «Детализация публикуемой информации о ценах производителей с выделением конкретных видов рыбы не планируется», - заявил «Ведомостям» представитель ведомства.

При этом детализацию стоимости по отдельным видам продукции, утверждает представитель АСРФ, поддерживают в ФАС.