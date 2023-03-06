Рыбоперерабатывающие предприятия и промысловые суда Мурманской области большую часть продукции экспортируют в ЕС

Государственные инспекторы Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в январе-феврале 2023 года проконтролировали и оформили для отправки на экспорт 26,4 тысячи тонн рыбы и морепродукции, выработанной мурманскими береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями и судами на промысле.

Основными видами отправляемой продукции стали треска, пикша и филе трески (23 тысячи тонн), сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Годом ранее инспекторы оформили на экспорт 35,5 тысячи тонн рыбы и морепродукции из Мурманской области. Таким образом, в отчётный период показатель сократился на 25%.

Продукция экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Корею, Вьетнам, ОАЭ и Японию. Большая часть продукции, 22,3 тысячи тонн, направлена в страны Европейского союза (84,5% от всей экспортируемой продукции).

В январе-феврале было досмотрено 447 партий с целью проверки соответствия продукции и транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, по результатам контроля оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

В ведомстве отмечают, что на 20% увеличилась доля экспорта мороженой рыбы в Китай. За аналогичный период 2022 году экспортировано 3,2 тысячи тонн, в 2023 году — 4 тысячи тонн.