Рыбопромышленники РФ просят раскрыть офшорные компании отрасли

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой поручить ряду ведомств раскрыть компании отрасли, находящиеся под контролем иностранных юридических лиц.

«Обращаемся с просьбой при подготовке законопроекта (о втором этапе распределения инвестиционных рыбных квот, принят в первом чтении 27 октября) ко второму чтению поручить ФАС России и Росрыболовству выступить с докладом о проводимой работе по пресечению деятельности иностранных юридических лиц в рыбной отрасли и представить список компаний, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов и находящихся под контролем иностранных юридических лиц», - говорится в письме.

Как пишет finmarket.ru, ВАРПЭ отмечает, что ассоциация неоднократно поддерживала законодательные инициативы, призванные жёстко регламентировать иностранные инвестиции в отрасль и обезопасить отечественную рыбодобычу от бесконтрольного входа крупных иностранных инвесторов. Соответствующие инициативы уже приняты на законодательном уровне - 18 октября этого года вступил в силу закон, который снижает долю иностранного влияния в компаниях отрасли с 50% до 25%.

В ходе обсуждения законопроекта о рыбных инвестквотах в первом чтении статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства (представитель государства) Иван Лебедев заявил, что в отрасли есть «и офшорные какие-то зоны непонятные».

Выступившая на заседании вице-спикер Ирина Яровая предложила обнародовать список компаний, владельцы которых находятся в офшорах, и поощрять только добросовестные отечественные рыбопромышленные предприятия.

Поддержавший это предложение Володин назвал его правильным. «Коллеги, поддерживаем? Поддерживаем. Профильному комитету вместе с правительством при обсуждении законопроекта во втором чтении озвучить компании, которые работают в России, где их юрисдикция, - следует из стенограммы заседания. - Если это наши отечественные компании, это одно. Если это офшорные компании, коллеги, мы с этим должны бороться».

«Есть понимание, что это крайне важный законопроект. Он касается регионов, людей, защиты наших национальных интересов. Много примеров, когда бизнес получает квоты на вылов, а сам при этом находится за пределами нашей страны. Переводит деньги в офшоры, не вкладывает в развитие регионов Дальнего Востока. Эту ситуацию необходимо менять», - сказал Володин.

Законопроект о втором этапе распределения инвестиционных квот добычи водных биоресурсов (№173016-8) был внесён правительством в парламент в конце июля 2022 года. Он разработан Минсельхозом и Росрыболовством и предусматривает выделение дополнительно на инвестиционные цели 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам внёс проект постановления нижней палаты по итогам обсуждения этого вопроса, в котором содержится ряд предложений по изменению законопроекта. Предлагается, в частности, при подготовке ко второму чтению вывести из-под действия законопроекта субъекты малого и среднего предпринимательства, исключить положения, предусматривающие проведение аукционов на добычу моллюсков и других водных беспозвоночных в инвестиционных целях, проработать механизм «инвестиционного нормирования», предусматривающий установление экономически обоснованной величины капиталовложений в производственные фонды лиц, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов, на единицу закрепленной за ними доли квоты. Предложены и другие изменения.

Предполагается, что законопроект будет доработан в рамках согласительной комиссии, в качестве её председателя предложен вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Поправки в законопроект должны быть представлены до 25 ноября этого года.

Программа рыбных инвестквот действует в РФ 5 лет. По данным Росрыболовства на конец декабря 2021 года, с учетом последних рассмотренных заявок и принятых решений заключено 129 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства, в том числе 64 договора на строительство рыбопромысловых судов (36 - для Дальневосточного и 28 - для Северного рыбохозяйственных бассейнов), 24 договора на строительство рыбоперерабатываюших комплексов (13 - на Дальнем Востоке и 11 - на Севере), 41 договор на строительство судов-краболовов. Общий объём инвестиций - более 230 млрд рублей.