Рыбопромышленники Севера получили награды губернатора Мурманской области

30 лет со дня образования отметил Союз рыбопромышленников Севера.

Торжественное мероприятие прошло в конгресс-отеле «Меридиан». Почётными гостями вечера стали глава регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, заместитель председателя областной Думы Геннадий Степахно, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, руководитель Североморского территориального управления Росрыболовства Виктор Рожнов.

Памятный адрес от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вручила первый заместитель Оксана Демченко генеральному директору «Союза рыбопромышленников Севера» Константину Древетняку, коллективу и предприятиям Союза.

«Рыбная отрасль была и продолжает оставаться в числе ключевых для экономики Мурманской области. В целом по России каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции произведена мурманскими предприятиями. Успехи отрасли зависят и от труда рыбаков, и эффективного взаимодействия с предприятиями смежных отраслей, с наукой и властью. Союз рыбопромышленников уже три десятка лет обеспечивает этот диалог, помогает консолидировать ресурсы компаний и вместе развивать рыбную промышленность Севера», — отметила Оксана Демченко в приветственном слове.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пять сотрудников рыбопромышленных компаний региона получили награды губернатора.

Оксана Демченко поздравила рыбаков, пожелала им крепкого здоровья, полных тралов и рыбацкой удачи.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой отметил, что все эти годы Союз стоит на страже интересов рыбаков:

— Последовательно и конструктивно решает самые сложные задачи рыбопромышленного комплекса Мурманской области. С самого начала объединение задумывалось как серьезное связующее звено между властью и предпринимателями. И вы на деле доказали, что Союзу единомышленников удается достигать больших результатов. К вам прислушиваются, ваше мнение уважают.

Парламентарий пожелал новых профессиональных успехов и больших уловов, вручил награды Мурманской областной Думы. Благодарственными письмами регионального парламента поощрены юрисконсульт Мурманского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы Анна Кочнева, старший механик Рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина Евгений Кряжев, заместитель руководителя внешнеэкономической деятельности Рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина Алексей Кузьменко. За особый вклад в развитие рыбохозяйственной деятельности в Северном бассейне Почётной грамотой Мурманской областной Думы награждён коллектив Некоммерческой организации «Союз рыбопромышленников Севера».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26746/