По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС) на 13 марта, объём добычи рыбы и морепродуктов превысил 1,14 млн тонн - это на 7% больше показателя 2023 года.

Рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока - объём добычи в этом бассейне достиг 964 тысячи тонн (+12% к 2023 году). Хорошие показатели на промысле минтая (+9%), камбал (+7,6%), сельди (+50%).

Рыбопромышленники Северного бассейна наращивают динамику вылова: объём добычи вырос на 11% - до 106 тысячи тонн. Увеличились показатели на промысле мойвы (+73%), крабов (+55%), камбал (в 2,8 раз).

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, благодаря удачном промыслу продолжает снижаться стоимость минтая и сельди в оптовом сегменте. По оперативным данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, свежемороженая продукция из минтая в ДФО с начала года подешевела на 23,2% (за неделю - на 6,5%), из сельди - на 4,5% (за неделю - на 3,4%), трески - на 2,2%. В центральных регионах оптовая цена на минтай с начала года снизилась на 14,2% (за неделю - на 2,5%).