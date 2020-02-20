Рыбопромышленники Северного бассейна нарастили вылов на 16,8% к уровню прошлого года – до 63,47 тысячи тонн

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 19 февраля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 645,8 тысячи тонн, что на 68,76 тысячи тонн, или на 11,9%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 16,8% к уровню прошлого года – до 63,47 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 46,5 тысячи тонн – на 4,7 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 3,17 тысячи тонн – почти до 11 тысяч тонн.

Общий объём добычи водных биоресурсов российским флотом в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил около 44,8 тысячи тонн – на 26% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года.