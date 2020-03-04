Рыбопромышленники Северного бассейна нарастили вылов почти на 20% к уровню прошлого года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 4 марта текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 916,37 тысячи тонн, что почти на 103,7 тысячи тонн, или на 12,8%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов почти на 20% к уровню прошлого года – до 89,68 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 66,4 тысячи тонн – на 9,72 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 3,4 тысячи тонн – почти до 14 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 5,1%, до 53,2 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 31,8 тысячи тонн, что почти на 24% меньше уровня прошлого года.