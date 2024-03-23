По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), объём добычи рыбы и морепродуктов превысил 1,26 млн тонн - это на 4% больше показателя 2023 года.

Рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока - объём добычи в этом бассейне превысил 1 млн тонн (+8,4% к 2023 году). Хорошие показатели на промысле минтая (+7%), камбал (+5%), сельди (+38%).

Рыбопромышленники Северного бассейна продолжают наращивать динамику вылова: объём добычи увеличился на 13% - до 121,7 тысячи тонн.

Выросли показатели на промысле мойвы (+88,5%), крабов (+64%), камбал (в 2,8 раза).

Росрыболовство на регулярной основе мониторит объёмы добычи и поставок рыбной продукции на внутренний и внешний рынки для приоритетного обеспечения населения страны рыбной продукцией в необходимом объёме.