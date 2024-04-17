Рыбопромышленники Северного бассейна продолжают наращивать динамику вылова рыбы и морепродуктов

Российские рыбаки продолжают наращивать общий вылов рыбы и морепродуктов. По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), к 16 апреля объём добычи составил 1,7 млн тонн, что на 2,6% больше уровня прошлого года.

Рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока: показатель составил почти 1,4 млн тонн (+7,5% к уровню 2023 года). Хорошие показатели на промысле минтая (+8%), камбалы (+5%), сельди (+13,5%).

Рыбопромышленники Северного бассейна продолжают наращивать динамику вылова: объём добычи увеличился почти на 11,5% – до 165 тысяч тонн. Вылов мойвы превысил уровень прошлого года более чем в 2 раза, краба - на 10%, камбалы - в 2,6 раза.