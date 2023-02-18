Рыбоводы страны успешно завершили 2022 год: в лидерах - Северо-Западный федеральный округ

По итогам 2022 года объём производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 7,5% к 2021 году и составил 383,5 тысячи тонн.

Как сообщает vk.com/fish_gov_ru, лидерами по объёму выращивания стали: Северо-Западный федеральный округ — 138,6 тысячи тонн (прирост составил 13,4%), Южный федеральный округ - более 82 тысяч тонн (прирост - 3%) и Дальневосточный федеральный округ – 66,8 тысячи тонн (прирост - 17,5%).

Традиционно основные сегменты структуры производства товарной аквакультуры представлены лососевыми, карповыми и растительноядными видами рыб, ценными морепродуктами (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски, иглокожие), осетровыми, сиговыми.

Товарная аквакультура является драйвером развития отрасли. Отечественные рыбоводы с каждым годом вносят все больший вклад в общероссийское производство рыбной продукции, обеспечивая внутренний рынок свежей, живой и охлажденной рыбой и морепродуктами.