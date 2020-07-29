Рыбы мороженой – больше, икры - меньше

Как сообщает Росстат, за январь-июнь текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных, выросло на 7,1% - до 2 119,1 тысячи тонн.

В разрезе основных видов продукции в январе-июне по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось производство: рыбы мороженой на 8% - до 1478,8 тысячи тонн, филе рыбного мороженого на 5,1% - до 90,9 тысячи тонн.

Сократилось производство: икры лососевых на 22,2% - до 941,9 тонн, икры осетровых на 7,9% - до 18,4 тонн, мяса рыб (включая фарш) мороженого на 7,1% - до 14,5 тысячи тонн, рыбы, включая филе, копченой на 2,8% - до 31,4 тысячи тонн.