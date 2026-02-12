В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
Рыночная ипотека на готовое жильё доступна меньше, чем одному из шести россиян

Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит.

Как пишут «Известия», средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла 98,2 тысячи рублей, доходы выше 100 тысячи имеют только 16,7% россиян, следует из данных Росстата. Зарплата в пределах 60-100 тысячи рублей была у 21,6% граждан, а на уровне 45-60 тысячи - у 14,9%. Около половины россиян (47%) получают меньше 45 тысяч рублей.

Сейчас банки соблюдают лимиты ЦБ на выдачу кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. На практике жёсткие ограничения не применяются лишь для тех клиентов, которые тратят на погашение ссуд не более половины своего дохода. Банки не могут одобрить ипотеку и с низким первоначальным взносом.

Ограничения действуют как для готового, так и для строящегося жилья. Из-за них часть граждан сталкивается с отказами - доля отклоненных заявок на ипотеку достигла 65%. Чтобы с наибольшей вероятностью получить одобрение, заёмщику желательно тратить на ипотеку не более половины дохода и заплатить первоначальный взнос выше 20%.

Средняя стоимость 1 кв. метра готового жилья, которое покупают с использованием рыночной ипотеки, по данным ЦБ, сейчас составляет около 130 тысячи рублей. По подсчётам «Известий», средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-10 банках - 19,8%.

Для расчётов возьмём типовую «евродвушку» площадью 40 кв. метров, её стоимость составит 5,2 млн рублей. Ежемесячный платёж по такой квартире даже при первоначальном взносе 30% и максимальном сроке 30 лет составит около 60 тысячи рублей.

Даже заёмщик с доходом 100 тысячи рублей с высокой вероятностью не получит одобрение при запросе на такой жилищный кредит, а 83% россиян имеют зарплату ниже этого уровня.

Чтобы уложиться в лимит 50% долговой нагрузки, заёмщику с зарплатой около 100 тысячи рублей нужен первоначальный взнос около 43% от стоимости квартиры - свыше 2,2 млн рублей, рассчитала журналисты газеты. Только тогда ежемесячный платёж опустится ниже 50 тысячи рублей.

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
