Рыночная ипотека на готовое жильё доступна меньше, чем одному из шести россиян

Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит.

Как пишут «Известия», средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла 98,2 тысячи рублей, доходы выше 100 тысячи имеют только 16,7% россиян, следует из данных Росстата. Зарплата в пределах 60-100 тысячи рублей была у 21,6% граждан, а на уровне 45-60 тысячи - у 14,9%. Около половины россиян (47%) получают меньше 45 тысяч рублей.

Сейчас банки соблюдают лимиты ЦБ на выдачу кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. На практике жёсткие ограничения не применяются лишь для тех клиентов, которые тратят на погашение ссуд не более половины своего дохода. Банки не могут одобрить ипотеку и с низким первоначальным взносом.

Ограничения действуют как для готового, так и для строящегося жилья. Из-за них часть граждан сталкивается с отказами - доля отклоненных заявок на ипотеку достигла 65%. Чтобы с наибольшей вероятностью получить одобрение, заёмщику желательно тратить на ипотеку не более половины дохода и заплатить первоначальный взнос выше 20%.

Средняя стоимость 1 кв. метра готового жилья, которое покупают с использованием рыночной ипотеки, по данным ЦБ, сейчас составляет около 130 тысячи рублей. По подсчётам «Известий», средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-10 банках - 19,8%.

Для расчётов возьмём типовую «евродвушку» площадью 40 кв. метров, её стоимость составит 5,2 млн рублей. Ежемесячный платёж по такой квартире даже при первоначальном взносе 30% и максимальном сроке 30 лет составит около 60 тысячи рублей.

Даже заёмщик с доходом 100 тысячи рублей с высокой вероятностью не получит одобрение при запросе на такой жилищный кредит, а 83% россиян имеют зарплату ниже этого уровня.

Чтобы уложиться в лимит 50% долговой нагрузки, заёмщику с зарплатой около 100 тысячи рублей нужен первоначальный взнос около 43% от стоимости квартиры - свыше 2,2 млн рублей, рассчитала журналисты газеты. Только тогда ежемесячный платёж опустится ниже 50 тысячи рублей.