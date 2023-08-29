Рыночный диапазон зарплат в Мурманской области колеблется от 45977 до 91954 рублей
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 9000 вакансий, открытых в регионе за последние 30 дней, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.
По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для новых работников в Мурманской области в июле-августе 2023 года составил 45977 - 91954 рублей. Это заметно больше, чем год назад – летом 2022 года работодатели предлагали мурманчанам зарплату в диапазоне 40230 - 80460 рублей.
А что же происходит с зарплатами тех, кто уже трудится? По данным, которые предоставляют сами компании-работодатели из регионов СЗФО с января по июль индексацию в размере 7% от текущего дохода провели уже 49,4% компаний. Остальные работодатели пока только планируют подойти к этому вопросу. То есть зарплаты уже работающих граждан с начала года должны были вырасти на 7%, но коснуться это могло и переменной части, то есть бонусов или премий, которые люди получают если выполнят план, поставленный руководством.
В топ компаний, которые наиболее активно публикуют вакансии в Мурманской области в июле-августе 2023 года, вошли «Пятёрочка», «Ростелеком», «ЕвроХим», «Яндекс», «Мурманэнергосбыт», «Норникель», «Тинькофф», «ФосАгро», «Окраина», ГК «Юность», «ИнтерАвтоСервис», «Велесстрой» и др.
Диапазон средних предлагаемых зарплат по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»
|
Регион СЗФО
|
Рыночный диапазон з\п
до вычета НДФЛ (₽)
|
Июль-август
2022 года
|
Июль-август
2023 года
|
Санкт-Петербург
|
45 977 - 91 954
|
51 724 - 100 000
|
Ленинградская область
|
40 000 - 68 966
|
44 000 - 80 460
|
Калининградская область
|
34 483 - 60 000
|
37 000 - 68 966
|
Вологодская область
|
33 000 - 63 570
|
36 000 - 74 713
|
Мурманская область
|
40 230 - 80 460
|
45 977 - 91 954
|
Архангельская область
|
35 000 - 74 713
|
40 000 - 80 460
|
Новгородская область
|
32 184 - 68 966
|
35 000 - 80 000
|
Республика Карелия
|
34 483 - 68 966
|
39 080 - 77 000
|
Псковская область
|
30 000 - 63 218
|
34 483 - 80 000
|
Республика Коми
|
34 483 - 91 954
|
40 000 - 103 448
|
Ненецкий АО
|
55 000 - 103 448
|
40 000 - 86 530
«Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат – это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Бизнесу всех регионов СЗФО, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, что не способствует процветанию экономики», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.