Рыночный диапазон зарплат в Мурманской области колеблется от 45977 до 91954 рублей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 9000 вакансий, открытых в регионе за последние 30 дней, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для новых работников в Мурманской области в июле-августе 2023 года составил 45977 - 91954 рублей. Это заметно больше, чем год назад – летом 2022 года работодатели предлагали мурманчанам зарплату в диапазоне 40230 - 80460 рублей.

А что же происходит с зарплатами тех, кто уже трудится? По данным, которые предоставляют сами компании-работодатели из регионов СЗФО с января по июль индексацию в размере 7% от текущего дохода провели уже 49,4% компаний. Остальные работодатели пока только планируют подойти к этому вопросу. То есть зарплаты уже работающих граждан с начала года должны были вырасти на 7%, но коснуться это могло и переменной части, то есть бонусов или премий, которые люди получают если выполнят план, поставленный руководством.

В топ компаний, которые наиболее активно публикуют вакансии в Мурманской области в июле-августе 2023 года, вошли «Пятёрочка», «Ростелеком», «ЕвроХим», «Яндекс», «Мурманэнергосбыт», «Норникель», «Тинькофф», «ФосАгро», «Окраина», ГК «Юность», «ИнтерАвтоСервис», «Велесстрой» и др.

Диапазон средних предлагаемых зарплат по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»

Регион СЗФО Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) Июль-август 2022 года Июль-август 2023 года Санкт-Петербург 45 977 - 91 954 51 724 - 100 000 Ленинградская область 40 000 - 68 966 44 000 - 80 460 Калининградская область 34 483 - 60 000 37 000 - 68 966 Вологодская область 33 000 - 63 570 36 000 - 74 713 Мурманская область 40 230 - 80 460 45 977 - 91 954 Архангельская область 35 000 - 74 713 40 000 - 80 460 Новгородская область 32 184 - 68 966 35 000 - 80 000 Республика Карелия 34 483 - 68 966 39 080 - 77 000 Псковская область 30 000 - 63 218 34 483 - 80 000 Республика Коми 34 483 - 91 954 40 000 - 103 448 Ненецкий АО 55 000 - 103 448 40 000 - 86 530

«Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат – это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Бизнесу всех регионов СЗФО, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, что не способствует процветанию экономики», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.