Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктовИтоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.12.25 12:00

Рынок доставки в Мурманской области: за год зарплатные предложения для курьеров выросли на 22%

Аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда в сфере доставки в Мурманской области и выяснили, как меняются зарплатные предложения для курьеров и смежных специалистов в преддверии новогодних праздников.

С января по ноябрь 2025 года работодатели СЗФО разместили на hh.ru более 24 тысяч вакансий для курьеров. По сравнению с 2024 годом спрос на курьеров вырос на 33%: годом ранее на платформе было опубликовано более 18 тысяч таких предложений. В топ-5 регионов СЗФО по количеству вакансий для сотрудников службы доставки в 2025 году вошли Санкт-Петербург (11,3 тысячи), Ленинградская область (4,4 тысячи), Вологодская область (1,5 тысячи), Мурманская область (1,3 тысячи) и Калининградская область (1,2 тысячи).

Предлагаемая зарплата в вакансиях

Оплата труда в сфере доставки демонстрирует положительную динамику. Медианное зарплатное предложение в Мурманской области на текущий момент составляет 145 тысяч рублей. За год размер предлагаемой оплаты труда курьеров вырос на 22%. При этом ожидаемая зарплата, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, составляет в среднем 51 тысяча рублей — это почти в три раза ниже уровня зарплатных предложений работодателей. Важно учитывать, что медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты может значительно отличаться от фактических выплат, так как доход курьеров напрямую зависит от загрузки и количества отработанных часов. 

Если рассматривать рынок курьерской доставки СЗФО в региональном разрезе, то самые высокие медианные зарплатные предложения в вакансиях в 2025 году зафиксированы в Ленинградской области (155,1 тысячи рублей), Калининградской области (147,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (146,8 тысячи рублей). Несколько ниже медианные значения наблюдаются в Псковской (145,2 тысячи рублей), Архангельской (145,1 тысячи рублей), Мурманской (145 тысяч рублей), Вологодской (144,6 тысячи рублей) и Новгородской (143,2 тысячи рублей) областях. Самые низкие медианные зарплатные предложения среди регионов СЗФО отмечены в Республике Карелия (138,7 тысячи рублей), Республике Коми (134,3 тысячи рублей) и Ненецком автономном округе (95 тысяч рублей).

Наиболее заметный рост медианных зарплат сотрудников службы доставки по сравнению с 2024 годом среди регионов СЗФО зафиксирован в Республике Карелия (+38%), Вологодской области (+35%) и Санкт-Петербурге (+26%). Существенное увеличение зарплатных предложений также отмечено в Псковской (+25%), Новгородской (+25%), Калининградской (+24%) и Мурманской (+22%) областях.

Отклики на вакансии

Наибольшее количество откликов на вакансии курьеров со стороны соискателей в 2025 году среди регионов СЗФО зафиксировано в Санкт-Петербурге (около 451 тысячи откликов), Вологодской области (37,6 тысячи), Калининградской области (24,2 тысячи), Ленинградской области (22,4 тысячи), Архангельской области (13,8 тысячи) и Мурманской области (13,3 тысячи). Всего жители округа успели откликнуться на вакансии курьеров в 2025 году на hh.ru почти 600 тысяч раз.

В то же время наиболее высокая динамика роста откликов за год среди регионов СЗФО наблюдается в субъектах с меньшим объёмом рынка. Так, в Ненецком автономном округе количество откликов выросло в три раза, в Калининградской области — более чем в два раза (+103%), в Мурманской области — на 95%, в Новгородской области — на 85%, а в Псковской области — на 81% по сравнению с 2024 годом.

«Чтобы укомплектовать штат перед Новым годом, массовый подбор требует скорости. Автоматизация — ключевой инструмент для этого: она позволяет 43% компаний закрывать вакансии менее чем за месяц, а каждой третьей — делать это ещё быстрее. В сегменте с традиционно высокой текучестью это прямой путь к операционной устойчивости. Дополнительный эффект — сокращение административных расходов на 38%, что освобождает ресурсы для активного поиска кандидатов в сжатые сроки», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок доставки в Мурманской области: за год зарплатные предложения для курьеров выросли на 22%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Иван Грозный. Фильм четвертый. Реформатор». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Рынок доставки в Мурманской области: за год зарплатные предложения для курьеров выросли на 22%-PRO Валюту (16+)Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»