Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет

ИТ-специалисты в Мурманской области за последние пять лет стали зарабатывать заметно больше. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели в вакансиях, выросла на 42 тысячи рублей (+93%) и к концу 2025 года составила 87 тысяч рублей. При этом ожидания самих соискателей увеличились на 16,8 тысячи рублей и достигли 90 тысяч рублей. Это выяснили эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга.

И предложения, и ожидания по заработной плате существенно отличаются в зависимости от конкретной специализации. Так, в вакансиях в Мурманской области в 2025 году медиана предлагаемых зарплат для DevOps-инженеров составила 207,6 тысячи рублей (ожидания — 193,1 тысячи рублей), для дата-сайентистов — 200 тысяч рублей (ожидания — 120,4 тысячи рублей), для системных аналитиков — 153,8 тысячи рублей (ожидания — 163 тысячи рублей). Продуктовым аналитикам предлагают 122,5 тысячи рублей (ожидания — 129,1 тысячи рублей), BI-аналитикам и аналитикам данных — 100 тысяч рублей (ожидания — 101,1 тысячи рублей), гейм-дизайнерам — 97 тысяч рублей (ожидания — 75,9 тысячи рублей).

Интересно, что в России выросла доля женщин-соискательниц в области информационных технологий. Если в 2021 году на них приходилось всего 27% резюме в ИТ-сфере, то по итогам 2025 года — уже 38%. Среди молодёжи соотношение полов ещё более близкое: в категории 17 лет и младше на девушек-соискательниц приходится 47% ИТ-резюме (на юношей — 53%), а в категории 18-24 лет — 41% (на юношей — 59%).

По итогам 2025 года медиана зарплатных ожиданий женщин 19-30 лет, претендующих на работу в ИТ-сфере, составила 68 тысяч рублей, мужчин того же возраста — 89 тысяч рублей В группе соискателей 31-40 лет зарплатные ожидания женщин — 98 тысяч рублей, мужчин — 152 тысячи рублей.

Наиболее высокие зарплатные ожидания среди женщин из ИТ-сферы наблюдаются у соискательниц, претендующих на позиции директора по информационным технологиям (243 тысячи рублей, у мужчин — 294 тысячи рублей), руководителя группы разработки (202 тысячи рублей, у мужчин — 282 тысячи рублей) и технического директора (193 тысячи рублей, у мужчин — 222 тысячи рублей).

«В ИТ-сфере женщины претендуют не только на рядовые, но и на руководящие должности — за последний год на hh.ru насчитывается более 15 тысяч таких резюме, что составляет более трети (32%) от всех резюме руководителей в сфере информационных технологий», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

