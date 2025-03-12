Рынок Мурманской области начал оживать: соискатели все чаще ищут работу, конкуренция растёт

За последний месяц на рынок труда Мурманской области вышли или обновили свои резюме на hh.ru более 18 тысяч местных жителей. Если сравнивать с началом этого года, активность местных работников выросла на 12%, а по сравнению с началом весны 2024 года ещё больше - +37%.

Аналитики hh.ru фиксируют новые веяния на рынке труда региона. Так, на протяжении первых месяцев 2025 года соискатели всё чаще обновляют резюме, мониторят рынок труда и рассматривают многочисленные предложения о работе. Оживление рынка труда повышает и конкуренцию за рабочие места.

За последний месяц на рынок труда Мурманской области вышли или обновили свои резюме на hh.ru более 18 тысяч местных жителей. Если сравнивать с началом этого года, активность местных работников выросла на 12%, а по сравнению с началом весны 2024 года ещё больше - +37%.

Наиболее активно за последние 30 дней в регионе стали искать работу соискатели, связанные со сферой страхования: страховые агенты, оценщики и андеррайтеры стали на 38% чаще обновлять резюме и искать работу по сравнению с началом 2025 году. Также за месяц на 23% увеличили свою активность на рынке представители сферы автобизнеса (автомеханики, автомойщики, менеджеры по продаже авто), на 19% – кадры из индустрии спорта и красоты (фитнес-тренеры, косметологи и др.).

Кроме того, в пятерку желающих сменить работодателя прямо сейчас вошли представители сферы транспорта и логистики (водители, грузчики, комплектовщики и др.), работники сектора продаж (и здесь активны не только продавцы и операторы контактных центров, но и менеджеры по продажам и аналитики) (наглядно на диаграмме).

«Подобная активизация людей на рынке труда потянула за собой и увеличение уровня конкуренции: с 2,4 до 4 активных резюме на одну вакансию в Мурманской области. Тройка самых остро конкурентных сфер, где придётся побороться с большим количеством кандидатов, в регионе сейчас – это сфера искусства и массмедиа (более 47 человек на одно рабочее место), сфера стратегии и консалтинга (47 резюме) и область маркетинга и рекламы (24,5). Во второй, кстати, по сравнению с прошлым годом сильнее всего выросла конкуренция среди соискателей: сразу +33,5 пунктов. При этом, конечно, остаются сферы, где дефицит остаётся очень серьёзным. И сильнее всего кадров не хватает в ритейле (0,9 резюме на место), в медицине (1,7)», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.