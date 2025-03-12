Рынок Мурманской области начал оживать: соискатели все чаще ищут работу, конкуренция растёт
Аналитики hh.ru фиксируют новые веяния на рынке труда региона. Так, на протяжении первых месяцев 2025 года соискатели всё чаще обновляют резюме, мониторят рынок труда и рассматривают многочисленные предложения о работе. Оживление рынка труда повышает и конкуренцию за рабочие места.
За последний месяц на рынок труда Мурманской области вышли или обновили свои резюме на hh.ru более 18 тысяч местных жителей. Если сравнивать с началом этого года, активность местных работников выросла на 12%, а по сравнению с началом весны 2024 года ещё больше - +37%.
Наиболее активно за последние 30 дней в регионе стали искать работу соискатели, связанные со сферой страхования: страховые агенты, оценщики и андеррайтеры стали на 38% чаще обновлять резюме и искать работу по сравнению с началом 2025 году. Также за месяц на 23% увеличили свою активность на рынке представители сферы автобизнеса (автомеханики, автомойщики, менеджеры по продаже авто), на 19% – кадры из индустрии спорта и красоты (фитнес-тренеры, косметологи и др.).
Кроме того, в пятерку желающих сменить работодателя прямо сейчас вошли представители сферы транспорта и логистики (водители, грузчики, комплектовщики и др.), работники сектора продаж (и здесь активны не только продавцы и операторы контактных центров, но и менеджеры по продажам и аналитики) (наглядно на диаграмме).
«Подобная активизация людей на рынке труда потянула за собой и увеличение уровня конкуренции: с 2,4 до 4 активных резюме на одну вакансию в Мурманской области. Тройка самых остро конкурентных сфер, где придётся побороться с большим количеством кандидатов, в регионе сейчас – это сфера искусства и массмедиа (более 47 человек на одно рабочее место), сфера стратегии и консалтинга (47 резюме) и область маркетинга и рекламы (24,5). Во второй, кстати, по сравнению с прошлым годом сильнее всего выросла конкуренция среди соискателей: сразу +33,5 пунктов. При этом, конечно, остаются сферы, где дефицит остаётся очень серьёзным. И сильнее всего кадров не хватает в ритейле (0,9 резюме на место), в медицине (1,7)», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.
|
Профсфера
|
2025
|
2024
|
Разница
за год
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
47,4
|
35,6
|
11,8
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
47,0
|
13,5
|
33,5
|
Маркетинг, реклама, PR
|
24,5
|
16,4
|
8,1
|
Высший и средний менеджмент
|
16,5
|
13,2
|
3,3
|
Управление персоналом, тренинги
|
16,1
|
8,2
|
7,9
|
Закупки
|
14,6
|
6,4
|
8,2
|
Наука, образование
|
13,4
|
7,1
|
6,3
|
Информационные технологии
|
12,9
|
10,6
|
2,3
|
Юристы
|
12,5
|
7,5
|
5,0
|
Безопасность
|
12,5
|
5,2
|
7,3
|
Административный персонал
|
8,1
|
6,8
|
1,4
|
Финансы, бухгалтерия
|
6,6
|
4,9
|
1,7
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
5,3
|
3,2
|
2,1
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
5,0
|
3,9
|
1,1
|
Добыча сырья
|
4,9
|
4,1
|
0,9
|
Весь рынок труда
|
4,0
|
2,4
|
1,6
|
Сельское хозяйство
|
4,0
|
2,9
|
1,0
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
3,9
|
2,7
|
1,3
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
3,7
|
1,9
|
1,8
|
Строительство, недвижимость
|
3,4
|
2,5
|
0,9
|
Автомобильный бизнес
|
3,3
|
1,5
|
1,8
|
Рабочий персонал
|
3,0
|
2,0
|
1,0
|
Производство, сервисное обслуживание
|
3,0
|
2,7
|
0,3
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
2,7
|
1,5
|
1,2
|
Страхование
|
2,4
|
2,3
|
0,2
|
Медицина, фармацевтика
|
1,7
|
1,2
|
0,5
|
Розничная торговля
|
0,9
|
0,9
|
0,0