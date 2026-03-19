Мурманская область. Арктика (16+)19.03.26 12:30

Рынок недвижимости Мурманской области: итоги первых двух месяцев 2026 года

Региональный Росреестр подвёл итоги работы за январь и февраль 2026 года. Данные демонстрируют устойчивый рост активности на рынке недвижимости как в сегменте регистрации прав, так и в сфере ипотечного кредитования.

«За первые два месяца с начала года в Управление поступило 13710 заявлений на совершение учётно-регистрационных действий. Примечательно, что около 75% обращений были поданы в электронном виде, что свидетельствует о высокой степени цифровизации государственных услуг в сфере оформления прав на недвижимость в нашем регионе», – сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

За прошедший период было зарегистрировано 14794 прав, а также ограничений прав на объекты недвижимости. Этот показатель отражает активность участников рынка - как физических, так и юридических лиц.

Сотрудники ведомства провели 3301 учётное действие, включая постановку на кадастровый учёт новых объектов, внесение в ЕГРН сведений о ранее учтённых объектах, обновление и корректировку основных характеристик объектов недвижимости.

Особого внимания заслуживает единая процедура, в рамках которой одновременно осуществляется постановка на кадастровый учёт и регистрация прав. По единой процедуре северяне оформили права на 999 объектов.

«Положительную динамику демонстрирует рынок долевого строительства. За два месяца было зарегистрировано 83 договора участия в долевом строительстве - это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметила Анна Бойко.

Ипотечный сегмент также показывает устойчивый рост: зарегистрировано 789 ипотечных сделок, из них 431 сделка была проведена с привлечением кредитных средств банков.

Ключевой тренд - практически полная цифровизация ипотечных операций: более 95 % ипотечных заявок подано в электронном формате; свыше 99,2% сделок рассмотрены в течение одного рабочего дня, что говорит о высокой эффективности работы ведомства.

Итоги первых двух месяцев 2026 года подтверждают: рост спроса на услуги Росреестра в Мурманской области; высокую степень цифровизации процессов — большинство операций проводится в электронном виде; активизацию рынка ипотечного кредитования и долевого строительства.

Эти показатели свидетельствуют о стабильном развитии рынка недвижимости региона и доверии граждан к электронным сервисам Росреестра.

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
