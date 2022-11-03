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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 10:00

Рынок недвижимости на подъёме, или Всё же охлаждение?

Управлением Росреестра по Мурманской области подведены итоги работы за 9 месяцев 2022 года в сфере учёта и регистрации прав на недвижимость. За прошедшие 9 месяцев в регистрирующий орган поступило более 84 тысяч обращений за совершением учётно-регистрационных действий, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года.

Управлением Росреестра по Мурманской области подведены итоги работы за 9 месяцев 2022 года в сфере учёта и регистрации прав на недвижимость.

За прошедшие 9 месяцев в регистрирующий орган поступило более 84 тысяч обращений за совершением учётно-регистрационных действий, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года.

Всё больше заявителей выбирают электронный способ взаимодействия с регистрирующим органом. В 2022 году доля электронных обращений составляет уже 64%. Количество заявлений юридических лиц, поступающих через электронные сервисы, выросло с 41% в 2021 году до 73% в 2022 году.

«Росреестр старается переводить большую часть своих услуг в электронный вид. Это прежде всего удобно самим заявителям – не надо выделять отдельное время для посещения офисов МФЦ, электронно можно подать документы в любое удобное время. Кроме того, электронные обращения обрабатываются в максимально короткие сроки. Сегодня, если у регистратора отсутствуют замечания к пакету документов, то электронная заявка обрабатывается в течение 1 рабочего дня, ну и конечно при электронной подаче действует скидка на государственную пошлину», - комментирует руководитель областного Росреестра Анна Бойко.

По данным Управления Росреестра объём зарегистрированных прав на жильё вырос на 11,6%. Однако, если посмотреть в разрезе правообладателей и оснований приобретения прав, то в первую очередь это рост регистрации прав муниципалитетов на свои квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, а также регистрация гражданами своих ранее возникших прав.

Также значительно выросло количество жилых объектов, приобретенных юридическими лицами – объём таких регистрационных действий вырос в 3 раза.

А вот активность населения по купле-продаже квартир и иных жилых объектов сократилась примерно на 18%, а спад объёма ипотечных сделок составил более 23%.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, конечно, в условиях достаточно непростой экономической ситуации в стране в целом люди стараются минимизировать свои издержки, брать меньше кредитов и обязательств. Но жизнь продолжается, и многие граждане все же решаются на приобретение жилья с использован6ием кредитных средств.  Общий объём ипотечных сделок составил около 5 тысяч.

«Управление старается максимально упростить и ускорить процедуру регистрации прав по ипотечным сделкам. Мы активно работаем с банками переориентируя их преимущественно на электронную подачу документов, обращаем внимание на скорость регистрации таких сделок. Сегодня уже более 86% электронных ипотечных сделок регистрируется в течение 1 дня», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра Элеонора Кукунова.

 

 

 

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