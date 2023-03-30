Рынок нефти «полон тревог», курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в четверг.

Как пишет finmarket.ru, в ходе торгов 29 марта котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами мировой экономики, которая может впасть в рецессию, что приведёт к сокращению спроса на топливо, сообщает «MarketWatch».

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей - до 473,69 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тысячу баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

В целом рынок нефти «полон тревог, потому что банковский кризис и проблемы с ликвидностью» остаются, полагает старший рыночный аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся на старте торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,2425 рубля (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,44 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар незначительно снижался, евро также дешевел. Рубль стабилен на фоне отсутствия ярких стимулов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 77,1448 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 1,02 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 8,02 копейки и составил 83,7198 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 16,67 копейки, евро - на 23,39 копейки.

Курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам в ходе торгов в четверг. Трейдеры ждут публикации окончательных данных об изменении экономики США, а также о темпах роста потребительских цен в четвертом квартале.