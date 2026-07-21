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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.26 13:30

Рынок новостроек Мурманской области в I полугодии 2026 года показывает рост спроса

В преддверии 70-летия Дня строителя, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа,  в Управлении Росреестра по Мурманской области подвели итоги  взаимодействия со строительной отраслью. Об этом сообщается в канале управления в «MАХ».

В ведомстве отмечают, что рынок первичного жилья в первые шесть месяцев 2026 года демонстрирует уверенную динамику: в Мурманске и области активно ведётся строительство, а реализация квартир в новых жилых комплексах идёт высокими темпами.

Крупные проекты на карте города

Среди наиболее заметных новостроек проекты: ЖК «Кольский» в районе Долины Уюта, ЖК «Северное Сияние» на Автопарковом проезде, ЖК «Маяк» в районе улицы Героев Рыбачьего. Эти комплексы формируют современный облик города и задают темп развития прилегающих территорий, усиливая интерес покупателей к новым микрорайонам.

Цифры и динамика: спрос растёт

Статистика подтверждает высокий интерес к новостройкам. По данным Единого государственного реестра недвижимости спрос на первичное жильё в Мурманске за 6 месяцев 2026 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было зарегистрировано 266 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), причём более половины из них (143) - оформлены в рамках программы «Арктическая ипотека», что говорит о сохранении устойчивого спроса и доверии покупателей к механизму долевого строительства.

Удобство и скорость: онлайн‑регистрация ДДУ

Важным фактором, упрощающим покупку жилья, стали электронные сервисы Росреестра. Застройщики активно используют инструменты онлайн‑регистрации договоров долевого участия, которые позволяют подавать документы без личного посещения офисов МФЦ.

Главное преимущество такого формата - существенное сокращение сроков оформления. Регистрация ДДУ через электронные сервисы Росреестра занимает не более одного рабочего дня. Примечательно, что весь объём зарегистрированных в первом полугодии договоров был оформлен именно с использованием этих цифровых инструментов - это подчёркивает растущую роль технологий в сфере оборота недвижимости.

«Переход к цифровому взаимодействию с Росреестром делает рынок первичной недвижимости более современным, прозрачным и удобным. Это важный шаг к цифровой трансформации строительной отрасли России и повышению качества услуг как для бизнеса, так и для граждан», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Среди проектов по поддержке строительной отрасли - создание цифровой экосистемы взаимодействия с профессиональными участниками рынка недвижимости. Это в том числе платформа «Национальная система пространственных данных» и портал «Госуслуги», куда выведены все услуги Росреестра. На НСПД для застройщиков особенно актуальны 9 цифровых сервисов, которые помогают на разных этапах инвестиционно-строительного цикла.

Также в приоритете обеспечение кибербезопасности и защита данных. С 1 июля 2026 года сделки с недвижимостью можно осуществлять с использованием биометрии, что значительно упрощает проведение электронных сделок, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551500/?sphrase_id=7483315#&gid=1&pid=1

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