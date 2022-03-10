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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.22 10:30

Рынок «охвачен паникой»

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются в рамках коррекции, в среду котировки упали в среднем на 12% из-за новостей от ОПЕК+ по поводу поставок, свидетельствуют данные торгов.

Днём ранее стоимость нефти обрушилась после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК, пишет 1prime.ru. «ОПЕК+ придётся приложить огромные усилия, чтобы согласовать отклонения от текущего плана по добыче», — отмечает основательница «Vanda Insights» Вандана Хари, которую цитирует агентство «Блумберг». Эксперт отмечает, что рынок «охвачен паникой».

Опасения по поводу поставок из-за санкций против России и ситуации вокруг Украины продолжают поддерживать стоимость нефти выше 100 долларов за баррель. Инвесторы также опасаются, что сложившаяся ситуация негативно отразится на перспективах восстановления экономики, что, в свою очередь, тоже влияет на нефтяной спрос.

Поддерживает коррекционный рост статистика из США. Минэнерго страны сообщило в среду, что запасы нефти в стране за неделю по 4 марта опустились сильнее ожиданий — на 1,9 миллиона баррелей вместо прогнозируемого снижения на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов упали заметно сильнее прогноза — на 5,2 миллиона баррелей вместо 1,9 миллиона, а запасы бензина сократились слабее прогнозов — на 1,4 миллиона вместо 2,1 миллиона.

Курс доллара в четверг утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

А в это время некоторые эксперты прогнозируют, что рубль может ослабнуть до уровня 130 руб./$1. «Ожидаем, что в четверг возможен инерционный рост доллара к отметке 130 руб./$1, однако, рассчитываем, что экспортеры смогу понизить давление на национальную валюту и закрепить пару доллар/рубль в диапазоне 120-130 руб./$1. Стоит отметить, что локальная поддержка национальной валюте может прийти от запланированной встречи министров иностранных дел С. Лаврова и Д. Кулебы», - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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