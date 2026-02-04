Рынок штормит: в январе 2026 года грузооборот МБТ снизился на 13%

В январе текущего года Мурманский балкерный терминал обработал 352,9 тысячи тонн грузов, что на 13% меньше, чем годом ранее.

«Снижение общего объёма – следствие рыночной конъюнктуры, но по стратегическим для МБТ номенклатурам мы движемся вперёд, - отмечает Константин Огрин, заместитель директора по производству МБТ. – Задача команды – обеспечить стабильный экспорт удобрений и предсказуемые сроки для наших клиентов».

Как сообщает t.me/terminalmurmansk, рынок меняется, часть грузопотоков перераспределилась, компания адаптируется, усиливая ключевые для клиентов направления. При этом по базовым для МБТ грузам показывает уверенный плюс: апатитовый концентрат - рост почти в 1,5 раза, до 110,3 тысячи тонн; минудобрения - плюс почти 30%, до 242,6 тысячи тонн, из них 70 тысяч тонн — калий.

В январе Мурманский балкерный терминал вышел на регулярные в 2026 году экспортные поставки калийных удобрений по новому контракту, заключённому в партнёрстве с «Портовым Альянсом». В планах на 2026 год — 1,7 млн тонн калия через терминал.

«Работаем над тем, чтобы Мурманск оставался для производителей удобрений надёжной точкой выхода в океан, даже когда рынок штормит», отмечает пресс-служба компании.