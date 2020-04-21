Рынок средств индивидуальной защиты поставят под контроль

Перечень товаров, для которых обязателен реквизит «код товара» в кассовом чеке, дополнен средствами индивидуальный защиты. Соответствующее постановление от 16.04.2020 № 521 утверждено правительством Российской Федерации.

К средствам индивидуальной защиты относятся медицинские маски, респираторы, перчатки и гигиеническая одежда. Такие меры позволят обеспечить контроль движения этих товаров от изготовителя до конечного потребителя и оценить их объем, что особо важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Также постановлением устанавливаются исключения, при которых код товара в чеке может не указываться. К таким исключениям относится возврат товара с поврежденным или утерянным средством идентификации, а также внесение аванса, при котором сам товар не передаётся покупателю.

Документом также предусмотрена отсрочка для курьерских и почтовых служб доставки товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Такая отсрочка необходима для проработки способов передачи сведений о кодах идентификации товаров, поскольку курьеры и почтальоны не имеют доступа к содержимому переданного заказа.