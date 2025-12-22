Рынок страхования в Мурманской области вырос на 20%

За 9 месяцев 2025 года жители Мурманской области и региональные компании оформили почти 255 тысяч договоров страхования. Общий объём страховых премий вырос до 8,3 млрд рублей – это на 20% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, рост взносов обеспечили, в основном, программы добровольного страхования жизни и добровольного медицинского страхования (ДМС) – объём сборов вырос на 39% и 9% соответственно. Количество проданных полисов ОСАГО выросло на 8%, но объём страховых премий при этом снизился на 6%, что объясняется уменьшением средней стоимости полиса – с 8,6 тысячи рублей до 7,5 тысячи рублей.

Выплаты клиентам по всем видам страхования в регионе увеличились на 52% до 4,5 млрд рублей, из них 64% пришлись на добровольное страхование жизни. На втором месте по объему выплат – ОСАГО, его доля в общем объёме составила 14%. В январе-сентябре этого года страховщики осуществили выплаты почти по 6,5 тысячи урегулированных страховых случаев по ОСАГО.

«С 9 декабря Банк России расширил тарифный коридор ОСАГО на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых расширение составило 40%. Для ряда регионов также актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость страховки. Для 20 территорий этот коэффициент снижен, в их число вошли Мурманск и Мончегорск», – отметила эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей.