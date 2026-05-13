Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть

В 2025 году жители Мурманской области и региональные компании оформили почти 372 тысячи договоров страхования. Общий объём страховых премий превысил 13 млрд рублей – это на 26% больше, чем годом ранее.

Драйвером регионального страхового рынка стало добровольное страхование жизни. Сумма страховых взносов по этому виду увеличилась на 43% и составила 9,1 млрд рублей. Это почти 69% от общего объёма сборов в 2025 году.

Лидером по количеству заключенных договоров страхования в регионе было ОСАГО. За год оформлено около 223,5 тысячи таких полисов – это на 16% больше, чем в 2024 году.

«Объём взносов в сегменте ОСАГО в прошлом году немного снизился (на 3%), что в основном связано со снижением средней стоимости полиса «автогражданки» из-за усиления конкуренции на рынке – с 8,4 тысячи рублей в 2024 году до 7,1 тысячи рублей в 2025 году», – уточнила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Общий объём выплат клиентам по всем видам страхования в регионе вырос на 32% и достиг почти 8 млрд рублей, из них более 71% пришлось на добровольное страхование жизни. Доля ОСАГО в общем объёме выплат составила 11%.

В 2025 году страховщики осуществили выплаты по 8,4 тысячи урегулированных страховых случаев по ОСАГО. Объём таких выплат вырос на 3% до почти 847 млн рублей.