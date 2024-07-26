Рынок труда 2024. Почему не хватает людей
В настоящее время российский рынок труда оказался под серьёзнейшим влиянием демографических процессов, они являются первопричиной кадрового голода в экономике. Именно сейчас мы погрузились на, так называемое, «дно демографической ямы».
Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. По прогнозам, к 2030 году на рынок труда выйдут дети поколения «миллениалов» (+2,6 млн человек 15—29 лет по сравнению с этим годом), но в то же время, по данным Росстата, граждан 30—39 лет (то есть самой востребованной и активной на рынке труда возрастной группы) через 6 лет станет меньше на 6,3 млн.
Аналитики «Superjob» исходят из того, что ни один прогноз ни одного эксперта на пять лет вперед не сбылся. Это касается и цен на нефть, и последствий ковида, и курса доллара, и рынка труда в том числе. Именно поэтому они говорят о том, что происходит с рынком труда сейчас и что нас ожидает нас в ближайшие 2—3 года.
Работу меняют реже
Как сложившаяся ситуация уже сегодня отражается на процессах подбора, хорошо видно и по отчётам сервисов статистики: по итогам июня 2024 среднее число запросов на поиск работы за 12 месяцев стало на 19% ниже, чем год назад.
Изменилась структура базы резюме
Как следствие — меняется и структура базы резюме. За 5 лет доля соискателей 40—59 лет выросла на 10 процентных пунктов. Доля молодежи до 29 лет и соискателей 30—39 лет — снизилась на 7 и 4 п.п. соответственно.
Средний возраст соискателя растёт
Среднестатистический соискатель «взрослеет». Вот, для примера, как изменился средний возраст соискателей отдельных позиций.
|
Позиция
|
2023
|
2024
|
Управляющий объектом недвижимости
|
48 лет
|
50 лет
|
Слесарь-сантехник
|
47 лет
|
49 лет
|
Производитель строительно-монтажных работ
|
45 лет
|
49 лет
|
Инженер КИПиА
|
44 года
|
46 лет
|
Плотник
|
44 года
|
46 лет
|
Директор магазина
|
43 года
|
45 лет
|
Архитектор
|
36 лет
|
40 лет
|
Дорожный рабочий
|
36 лет
|
40 лет
|
Монтажник систем вентиляции
|
39 лет
|
44 года
|
Товаровед
|
40 лет
|
42 года
|
Администратор магазина
|
35 лет
|
40 лет
|
Кассир
|
35 лет
|
37 лет
Работу чаще ищут работающие
Соискателей на рынке труда не только численно стало меньше. Изменилось соотношение работающих и безработных (не имеющих официальной работы на момент поиска). Если в январе 2022 года на «SuperJob» соискателей, не имеющих работы, было 73%, то сегодня — лишь 34%. Такая динамика у нас коррелирует и с официальными отчётами об уровне безработицы: этот показатель сегодня — самым низкий за всю историю современной России — всего 2,6% по данным Росстата на апрель 2024 года.
Поведение соискателей изменилось
К чему приводит ситуация, когда работающих среди соискателей становится больше? Увеличивается число резюме в закрытом доступе (соискатели скрывают желание сменить работу от руководства и кадровиков). Соискатели повышают зарплатные ожидания и ищут более высокооплачиваемое место, чем имеющееся. Люди в целом становятся более избирательными, откликаются на вакансии точечно, тщательно изучают потенциальных работодателей. Отклик на вакансии значительно снижается.
Текст полного исследования «SuperJob» можно прочитать по ссылке.