Рынок труда 2024. Почему не хватает людей

В настоящее время российский рынок труда оказался под серьёзнейшим влиянием демографических процессов, они являются первопричиной кадрового голода в экономике. Именно сейчас мы погрузились на, так называемое, «дно демографической ямы».

Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. По прогнозам, к 2030 году на рынок труда выйдут дети поколения «миллениалов» (+2,6 млн человек 15—29 лет по сравнению с этим годом), но в то же время, по данным Росстата, граждан 30—39 лет (то есть самой востребованной и активной на рынке труда возрастной группы) через 6 лет станет меньше на 6,3 млн.

Аналитики «Superjob» исходят из того, что ни один прогноз ни одного эксперта на пять лет вперед не сбылся. Это касается и цен на нефть, и последствий ковида, и курса доллара, и рынка труда в том числе. Именно поэтому они говорят о том, что происходит с рынком труда сейчас и что нас ожидает нас в ближайшие 2—3 года.

Работу меняют реже

Как сложившаяся ситуация уже сегодня отражается на процессах подбора, хорошо видно и по отчётам сервисов статистики: по итогам июня 2024 среднее число запросов на поиск работы за 12 месяцев стало на 19% ниже, чем год назад.

Изменилась структура базы резюме

Как следствие — меняется и структура базы резюме. За 5 лет доля соискателей 40—59 лет выросла на 10 процентных пунктов. Доля молодежи до 29 лет и соискателей 30—39 лет — снизилась на 7 и 4 п.п. соответственно.

Средний возраст соискателя растёт

Среднестатистический соискатель «взрослеет». Вот, для примера, как изменился средний возраст соискателей отдельных позиций.

Позиция 2023 2024 Управляющий объектом недвижимости 48 лет 50 лет Слесарь-сантехник 47 лет 49 лет Производитель строительно-монтажных работ 45 лет 49 лет Инженер КИПиА 44 года 46 лет Плотник 44 года 46 лет Директор магазина 43 года 45 лет Архитектор 36 лет 40 лет Дорожный рабочий 36 лет 40 лет Монтажник систем вентиляции 39 лет 44 года Товаровед 40 лет 42 года Администратор магазина 35 лет 40 лет Кассир 35 лет 37 лет

Работу чаще ищут работающие

Соискателей на рынке труда не только численно стало меньше. Изменилось соотношение работающих и безработных (не имеющих официальной работы на момент поиска). Если в январе 2022 года на «SuperJob» соискателей, не имеющих работы, было 73%, то сегодня — лишь 34%. Такая динамика у нас коррелирует и с официальными отчётами об уровне безработицы: этот показатель сегодня — самым низкий за всю историю современной России — всего 2,6% по данным Росстата на апрель 2024 года.

Поведение соискателей изменилось

К чему приводит ситуация, когда работающих среди соискателей становится больше? Увеличивается число резюме в закрытом доступе (соискатели скрывают желание сменить работу от руководства и кадровиков). Соискатели повышают зарплатные ожидания и ищут более высокооплачиваемое место, чем имеющееся. Люди в целом становятся более избирательными, откликаются на вакансии точечно, тщательно изучают потенциальных работодателей. Отклик на вакансии значительно снижается.

Текст полного исследования «SuperJob» можно прочитать по ссылке.