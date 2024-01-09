Рынок труда: дополнительные трудовые ресурсы пока взять неоткуда - привлечение иностранцев ситуацию не изменит

Рынок труда соискателя, который сформировался в 2023 году, продолжит развитие. При этом в перспективе до 2030 года в экономике добавится ещё более 2 млн рабочих мест к уже существующим. Такой прогноз дал «Известиям» генеральный директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин.

«И он вполне реален. При этом поменяется качество рабочей силы. Уже идут постоянные структурные изменения, исчезают устаревшие профессии, появляются новые, зачастую на стыке специальностей. И как раз таких специалистов, скорее всего, будет не хватать экономике России», - считает доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Дефицит работников по итогам 2023-го оценивается в 4,8 млн человек, сообщали ранее «Известия». В перспективе он сохранится, уверена Иванова-Швец. С учётом демографической ситуации дополнительные трудовые ресурсы пока взять неоткуда - привлечение иностранцев ситуацию не изменит, полагает эксперт.

Сейчас, чтобы нанять или сохранить квалифицированных сотрудников, компании вынуждены предлагать лучшие, чем у конкурентов, условия, в том числе повышать зарплату, отметил Платыгин.

При этом дефицит кадров может сохраниться и к концу десятилетия, считают эксперты. Больше всего будет не хватать рабочего персонала. В ближайшие годы главной задачей станет увеличение производительности труда. Если компании будут конкурировать за работников, повышая зарплаты, а эффективность их при этом не вырастет, то это приведёт к росту темпов инфляции. Выходом из ситуации, по мнению аналитиков, могут стать автоматизация и роботизация.

— Работодатели всё больше предпочитают специалистов с широким спектром навыков, а не только с узкой экспертизой в одной области. Это связано и с потребностью в универсальных кадрах, способных решать несколько задач одновременно, и с необходимостью быстрой адаптации к изменяющимся условиям, — поделилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

При этом по итогам 2023-го средний уровень конкуренции на рынке труда в России держится на отметке 3,5 пункта, то есть на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, рассказала она. Это говорит об относительной стабилизации ситуации, хотя летом показатель снижался до 3,2 пункта — это абсолютный антирекорд за всю историю наблюдений, подчеркнула эксперт.