Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru

Эксперты hh.ru, проанализировали рынок труда Северо-Запада и выяснили, как обстоят дела с трудоустройством среди молодых специалистов и студентов, насколько сложно стало искать работу, был ли рост зарплат и какие профессии интересны молодой аудитории.

Про вакансии

Динамика вакансий в целом на рынке труда Северо-Запада в начале (январе) этого года была достаточно позитивной. Работодатели активно начали 2022 год, и только за январь успели разместить в сфере «Начало карьеры, студенты» на 6% вакансий больше, чем в декабре 2021 года и на 186% больше, чем в январе прошлого года. Таким образом рынок труда вошел в 2022 год на подъёме. Рост спроса на молодых сотрудников продолжался вплоть до конца февраля.

После обострения геополитической ситуации 24 февраля очень многие работодатели заняли выжидательную позицию и приостановили поиск и найм персонала. В начале марта падение числа вакансий в сфере «Начало карьеры» на Северо-Западе продолжилось и составляло -10% к февралю, в апреле сокращение числа вакансий все также продолжается хотя уже не так активно.

В свою очередь начинающие специалисты, как и остальные участники рынка труда, наоборот сразу после обострения ситуации в феврале начали не только мониторить рынок труда, но и публиковать новые резюме и искать работу или подработку. Так, по итогам февраля прирост резюме среди молодых работников СЗФО вырос на 27% по сравнению с январем, а в марте на 19% по сравнению февралем (подробно на диаграмме 1).

Статистика вакансий на Северо-Западе показывает, что больше всего вариантов трудоустройства, доступных для соискателей без опыта работы можно найти в ритейле: 44% или почти 36 тысяч вакансий в розничной торговле доступных для молодых специалистов и студентов.

На втором месте по спросу на молодых специалистов стоят компании из ИТ-сектора: треть (34%) всех рабочих мест или более 27 тысяч вакансий сосредоточены именно здесь по итогам первого квартала. На третьем месте по спросу на молодых специалистов – строительная отрасль Северо-Запада (20%, или более 16 тысяч вариантов работы) (подробно на диаграмме 2).

Про профессии

Анализ резюме молодых соискателей СЗФО показывает, что им интересны самые разные профессиональные сферы, начиная с области продаж фитнеса, и заканчивая сферой промышленного дизайна или строительства.

Между тем аналитика соискательских запросов и резюме демонстрирует, что в топ наиболее популярных специальностей у молодых работников СЗФО по итогам I квартала 2022 года входят: продавец консультант, администратор, менеджер по продажам, официант, бармен, курьер, программист\разработчик, дизайнер, художник.

В свою очередь реже всего молодые соискатели Северо-Запада интересуются рабочими профессиями (зоотехник, агроном, косметолог, геолог, ветврач, маляр, штукатур, массажист, супервайзер) (подробно на диаграмме 3).

Про конкуренцию

В связи с тем, что на фоне обострения геополитической ситуации часть компаний СЗФО весь первый квартал либо «замораживали» поиск и найм персонал, либо сокращали число вакансий, а местные соискатели, наоборот, активно мониторили рынок и публиковали свои резюме, вырос уровень конкуренции за рабочие места. И в данном случае сфера «Начало карьеры, студенты» попала в топ анти-лидеров по росту конкуренции за рабочие места. Сейчас на Северо-Западе в среднем на одну вакансию откликаются 7–8 молодых соискателей.

По уровню конкуренции за рабочие места молодые специалисты могут «поспорить» с такими высококонкурентными сферами как «Юристы» (до 10 резюме на вакансию), административный персонал (8 резюме на вакансию) и «Управление персоналом» (7 кандидатов на вакансию).

Особенно хорошо видел рост конкуренции среди студентов и молодых специалистов в сравнении март-январь 2022 года. Сильнее всего выросла конкуренция за работу в Петербурге (+3,2 пункта), в Коми (почти на 3 пункта), в Псковской области (+2 пункта), в Архангельской области (+2,5 пункта). В данном случае важно помнить, что нормальный уровень конкуренции на рынке труда – это 5–6 человек на вакансию (подробно на диаграмме 4).

Про деньги

Начинающие специалисты СЗФО по итогам I квартала 2022 года хотят получать не ниже 48 тысяч рублей. Это на 23% выше, чем их прошлогодние запросы (порядка 39 тысяч рублей) и на 3% больше, чем запросы этих же молодых соискателей в январе 2022. В данном случае видно, что начинающие соискатели и студенты, как и остальные участники рынка труда повышают зарплатные запросы на фоне нестабильной ситуации в экономике и высокой волатильности рынка.

При этом в разрезе регионов Северо-Запада самыми требовательными оказались молодые петербуржцы (они хотят получать не мене 51300 рублей), на втором месте по запросам начинающие соискатели из Ненецкого АО (почти 51 тысяча рублей), на третьем месте по уровню ожидаемой зарплаты молодые мурманчане (48500 рублей). Самыми «скромными» оказались молодые специалисты из Псковской и Новгородской областей – они в среднем запрашивают чуть от 32 тысяч до 33 тысяч рублей.

«Важно, что работодатели почти по всех регионах предлагают в вакансиях для молодых специалистов зарплату больше, чем запрашивают соискатели. В данном случае мы понимаем, что молодые соискатели, особенно выходящие на рынок труда в первый раз, могут не знать, какую именно зарплату лучше указать. Поэтому молодые специалисты либо вообще не указывают желаемый доход в резюме, либо могут завысить или занизить желаемую зарплату. Кстати, подобные ошибки могут совершать многие соискатели вне зависимости от опыта и стажа. Избежать таких проблем просто.

Во-первых, нужно запомнить, что указывать желаемую зарплату в резюме нужно всегда. Это полезно в первую очередь, потому что работодатели, ищущие сотрудников, могут проигнорировать резюме кандидата без указания зарплаты. Во-вторых, знать, сколько в среднем запрашивают конкуренты полезно, чтобы быть «в рынке» и не прогадать. Сделать это просто. Либо обратиться к любому поисковику. Либо использовать специальные сервисы. Например, у hh.ru есть бесплатный сервис расчета зарплаты для любой должности, профессии и в любом регионе страны. Сервис называется «Сколькополучатель», он собирает данные со всех резюме в базе hh.ru. Мы рекомендуем молодым специалистам проверять свои зарплатные запросы через него, чтобы не прогадать с уровнем зарплаты. Тем более это полезно сейчас, когда ситуация на рынке труда меняется постоянно и полезно быть в тренде», - отмечает Мария Бузунова, руководитель, пресс-службы hh.ru Северо-Запад (подробно на диаграмме 5).

По итогам I квартала 2022 года работодатели Северо-Запада готовы платить молодым специалистам около 51 тысячи рублей, что на 17% больше, чем годом ранее и на 2% больше, чем в январе этого года.

Таким образом, действительно видно, что работодатели постепенно повышают среднюю зарплату в вакансиях для молодых специалистов, правда устраивает на данный момент зарплата на уровне 51 тысячи рублей лишь 49% молодых соискателей из СЗФО. Ещё 11% хотят зарабатывать больше – до 85 тысяч рублей, ещё 2% запрашивают до 115 тысяч, 1% до 145 тысяч рублей.

Между тем можно найти и более высокооплачиваемые вакансий для начинающих специалистов: