Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021

«SuperJob»: экономику ждёт быстрое восстановление, как только коронавирусные ограничения будут сняты. Самым показательным итогом 2020 года является сверхадаптивность современного российского рынка труда к экономической ситуации. Во время первой волны COVID-19 мы видели, как активность бизнеса в апреле упала до минимальных значений (42—43% от среднерыночной активности в аналогичные периоды прошлых лет), в июне наблюдали резкий рост до 74—75%, а уже в конце августа активность на рынке труда на 6—7% превышала аналогичные показатели прошлых лет. После снятия ограничений второй волны отскок будет еще более значительным: мы ждем активность работодателей на 15—20% выше, чем в «доковидные» времена.

В медицине продолжится рост зарплат

2020 год обнажил проблемы страны в сфере медицины. Очевидна колоссальная нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, недооцененность труда, отсутствие должного финансирования. Медицинский персонал стремится работать только в крупных городах — в учреждениях, обеспеченных средствами защиты и диагностики. Однако и в мегаполисах не хватает врачей, медицинских сестер и санитаров. И государство, и частные клиники пересматривают системы вознаграждения и мотивации медперсонала первичного звена. В 2020 году средние рыночные зарплатные предложения для высшего и среднего медперсонала выросли на 15—18%, в 2021 году SuperJob прогнозирует дальнейший рост зарплатных предложений на уровне 12—15%.

В IT конкуренция работодателей за кадры станет ещё более острой

В отличие от других отраслей, где персонал боится менять работу в кризисные времена, разработчики, дизайнеры, продакты и т.д. с легкостью переходят в новые интересные им проекты, в т.ч. в иностранные компании. Только медицина в 2020 году обогнала IT по росту зарплат. Средние рыночные зарплатные предложения за 2020 году в IT, несмотря на коронакризис, выросли на 10—11% и продолжат расти, опережая инфляцию. Наиболее востребованы сегодня программисты, мобильные разработчики, аналитики, а также консультанты по автоматизации бизнес-процессов.

Подход к управлению персоналом продолжит меняться

Такие рыночные катаклизмы очень ясно показывают, кто является ценным, ключевым игроком в команде. Работодатели сумели определить для себя минимально необходимый трудовой ресурс, который позволяет продержаться на плаву и в относительной безубыточности. Компании спешно перестроили подход к управлению персоналом: в IT и логистике процессы чаще меняли на гибкие и свободные, в продажах, строительстве и производстве двинулись в сторону усиления контроля.

Удалёнка с нами навсегда

Множество специалистов в 2020-м попробовали работать удаленно и сделали выводы. Компании также оценили, кому удается работать эффективно, а кто может трудиться только на территории работодателя. В кратчайшие сроки под удалёнку были перестроены бизнес-процессы, и в 2021 году компаниям предстоит продолжить с этим разбираться: переписывать кадровую документацию, вводить новые регламенты, системы оценки эффективности.

Продолжится интерес рынка к специалистам по информационной безопасности

В связи с развитием дистанционной занятости, когда доступ к персональным данным и коммерческой тайне осуществляется вне стен организации, «SuperJob» прогнозирует рост спроса на специалистов и руководителей в сфере информационной безопасности в 2021 году на 12—15%. Причем рынок труда в данной сфере и в настоящий момент соискательский (конкурс всего 2,5 резюме на вакансию), а значит, политика привлечения и удержания таких специалистов будет развиваться.

E-commerce: развитие без взрывного роста

E-commerce продолжит развитие, но «взрывного роста» как во время первой волны коронавируса уже не предвидится: резервы населения ограничены и приоритеты направлены на обеспечение базовых потребностей. Поэтому продуктовый ритейл и фармацевтика оказываются в более выигрышном положении, чем, например, fashion, ювелирка или DIY. Call-центры, которые до 2020 года двигались в направлении цифровизации и сокращали персонал, сейчас, напротив, сменили курс и активно набирают людей.

До открытия границ строительной отрасли придётся конкурировать с производством и ЖКХ за рабочих

Уход с рынка труда значительного количества трудовых мигрантов уже приводит к значительным изменениям в сферах, где традиционно использовался их труд. Коронавирус усложнил подбор на рабочие специальности в строительстве, ЖКХ, благоустройстве. Нехватка рабочей силы заставляет работодателей пересматривать политику подбора и удержания персонала. Строительной отрасли приходится конкурировать с промышленностью за привлечение рабочих: заморозка строительства в некоторых регионах в период первой волны коронавируса привела к тому, что рабочие со строек перешли и закрепились на заводах.

Транспорт и логистика: продолжится развитие внутрироссийских маршрутов

Важным уроком стала способность бизнеса к диверсификации. Логистическая отрасль, которая из-за ввода противовирусных мер в Китае в начале 2020 года начала ощущать коронакризис одной из первых, продолжит переориентацию на внутренний рынок. Сейчас в отрасли наблюдается сильная конкуренция за водителей, что вызвано в том числе и оттоком трудовых мигрантов. Развитие сервисов доставок привело к росту спроса на диспетчеров и курьеров.

В финансах и бухгалтерии спрос на специалистов начального уровня упадёт до минимума

В финансах продолжается сокращение спроса на специалистов начального уровня. Но, как и в нестабильный период 2014 года, растет спрос на продвинутых аналитиков и специалистов с опытом антикризисного управления. В маркетинге также вырос спрос на аналитиков и исследователей рынков: бизнес пытается переориентироваться и найти точки роста в новых рыночных реалиях.

Онлайн-образование попробует удержать темпы роста

В сфере образования детей, подростков и юношества пострадали частные учреждения дошкольного, школьного, высшего и дополнительного образования. Но онлайн-образование в ситуации коронакризиса сумело вырасти, однако в данный момент резервы для дальнейшего серьезного роста практически исчерпаны: сказывается общая усталость и ограниченные финансовые резервы населения.

Туристический бум после открытия границ неизбежен

В туризме, ресторанном бизнесе, сфере развлечений останутся буквально единицы, и в основном это крупные игроки, которые в настоящий момент сумели переориентироваться и сохранить хотя бы минимальную активность. Опросы показывают, что россияне соскучились по отдыху, культурным и развлекательным мероприятиям, а поведение населения после отмены режима самоизоляции летом свидетельствует, что россияне вернутся к активному образу жизни сразу же, как только жесткие ограничения будут сняты.

Конкуренция за квалифицированные кадры усилится

В период коронакризиса бюджеты на обучение снизились, но бизнес как никогда нуждается в опытных специалистах. Последние же в условиях рыночной нестабильности ищут работу не столь активно, как раньше. В найме будут агрессивнее применять executive search, переманивать специалистов у конкурентов. Дистанционный подбор персонала развивается ускоренными темпами и продолжит распространение в 2021 году: рекрутеры минимизируют число очных встреч.

Год будет непростым, но…

В целом же даже при значительном снижении заболеваемости коронавирусом и быстром снятии ограничений 2021 год обещает быть непростым. Коронакризис показал, насколько важно иметь «подушку безопасности» не только в личном бюджете, но и в бизнесе. Компании вынужденно пересмотрели политику затрат на персонал: изменили систему оплаты труда, графики и режимы работы, сократили компенсационные пакеты.

Однако рост зарплат продолжился, хотя и не такими темпами, как в прошлом году. Зарплатные предложения работодателей в номинальном выражении за год повысились:

— в сфере информационных технологий на 10,9%;

— в строительстве на 6,6%;

— в HR-сфере на 6%;

— в банковской сфере на 5%;

— в сфере маркетинга, рекламы и PR на 4,4%.

В течение последнего года зарплату персоналу повышали 38% работодателей, еще 21% планирует повышение или индексацию в ближайшее время.

Премии по итогам года тоже будут: всем сотрудникам выплатят 17% компаний, выборочно — 24%.