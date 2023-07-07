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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.23 18:00

Рынок труда: итоги полугодия

56% работодателей индексировали зарплаты в течение последних 6 месяцев.

Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве за I полугодие

Высокий темп прироста зарплатных предложений работодателей специалисты «SuperJob» фиксируют в IT: +8,2% по отношению к июню 2022 года, +3,3% к январю 2023 года. Рост зарплат замедляется. Напомним, что рекордным для IT по этому показателю стал 2021 год (+26,3%): зарплаты во время пандемии росли быстрыми темпами на фоне инфляции и перестройки экономики.

«SuperJob» наблюдает в IT-сфере тренд на отказ от требования о наличии высшего образования. Однако среди соискателей в IT пока по-прежнему преобладают выпускники вузов. Мало того, есть четкая зависимость уровня зарплат программистов от «престижности» университета, который они закончили: самые высокие средние заработки в IT — у выпускников МФТИ, ИТМО, МГУ, Бауманки и МИФИ.

Динамика числа вакансий в различных сегментах рынка труда за I полугодие

Наиболее высокие темпы роста спроса на персонал по итогам первого полугодия «SuperJob» фиксирует в промышленности: вакансий стало больше в 1,5 раза. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие (слесари, операторы станков, монтажники), ИТР (технологи, конструкторы, наладчики) и мастера цехов.

Сезонное увеличение числа вакансий наблюдается в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (+46%). Наиболее высоким спросом пользуются повара различных специализаций, кухонные работники и официанты.

Количество вакансий в строительстве выросло на 39%. Особенно востребованы среди рабочих машинисты спецтехники, электромонтажники, отделочники, среди ИТР — инженеры ПТО, проектировщики, сметчики.

Как изменились настроения работодателей и поведение соискателей

Удалёнки всё меньше, дистанционные сотрудники, работающие из-за рубежа, есть в каждой одиннадцатой компании. Однако персонал продолжает мечтать о работе из дома: на снижение зарплаты ради удаленки согласны 4 из 10 россиян.

И работодатели, и соискатели стали тщательнее относиться к проверкам друг друга. Компании проверяют по отзывам в интернете. Соискателей — по кредитному рейтингу.

Меньше всего сложностей с трудоустройством сегодня у молодёжи 27—29 лет.

Привлекая персонал, работодатели стали чаще использовать родственные связи: чаще всего задействуют «сарафанное радио» промышленные предприятия и банки. 2 из 3 работодателей принимают на стажировки, а затем берут на работу молодых специалистов.

Работодатели чаще стараются прийти к компромиссу и не допустить увольнения ценных сотрудников.

Число россиян, согласных на «чёрную» или «серую» зарплату, за год практически не изменилось, что косвенно свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда.

Работодатели стали лояльнее относиться к подработкам. Сегодня найти дополнительную занятость можно практически в любой сфере деятельности и с любым уровнем образования.

Уровень дохода на подработке очень разный: есть варианты с проектной занятостью, со сдельной и повременной зарплатой в зависимости от специфики деятельности работодателя и предлагаемой работы. Доступны вакансии на неполную занятость для кандидатов с профильным опытом работы и без него.

Топ-5 сфер деятельности с наиболее высоким числом вакансий на подработку в июне (в порядке убывания количества вакансий):

• службы доставки,

• ритейл,

• транспорт, логистика, склад,

• общественное питание,

• строительство, проектирование, недвижимость.

Подробнее:  https://www.superjob.ru/research/articles/114131/rynok-truda/?utm_source=rassylka-smi&utm_medium=email&utm_campaign=20230706-rassylka-smi-23997&utm_content=-1000015-0

 

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