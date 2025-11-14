Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и креативная экосистема «Silver Mercury» провели совместное исследование рынка труда в сфере маркетинга, рекламы и PR.

Для рынка труда в 2025 году характерно снижение количества вакансий и рост числа резюме, креативная сфера не стала исключением: вакансий минус 15% за год, а резюме +16%, и это при том, что сфера и так сверхконкурентная: соотношение резюме и вакансий очень высокое.

Среди соискателей преобладают опытные специалисты. Многие из них имеют работу и вышли на рынок труда в поисках нового места с более высоким заработком и лучшими условиями. Соискателей совсем без опыта много, но их доля кажется незначительной на фоне вышедших на рынок труда профессионалов. Вакансий джуниор-уровня на всех не хватает (помним о кратном превышении предложения над спросом на персонал в креативной сфере).

Зарплаты в креативной отрасли растут, но более низкими темпами, чем в других сферах. За год в Москве зарплатные предложения в сфере «Маркетинг, реклама, PR» выросли на 10%.

Среди линейных позиций в креативной сфере зарплаты быстрее росли у маркетологов (+15%) за год и контент-менеджеров (+11%, статистический эффект низкой базы).

«Мы видим, как рынок труда в маркетинге становится более зрелым. Сокращение общего числа вакансий при одновременном росте зарплат — это явный сигнал: фокус смещается с количества на качество. Бизнес больше ценит опытных специалистов, способных решать сложные задачи и приносить измеримую пользу. Рост зарплатных предложений — это не просто тренд, а стратегическая необходимость для привлечения и удержания таких кадров», — комментирует Иван Живица, СМО креативной экосистемы «Silver Mercury».

Трансформирует рынок труда в сфере креативных индустрий и наибольший уровень доверия к ИИ, показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы ИИ — маркетологи, каждый второй из них считает использование ИИ в работе гарантией высокого результата.

Маркетологи и пиарщики за 2 года стали выше оценивать потенциал ИИ применительно к своим рабочим обязанностям.

Пока искусственный интеллект не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию, но вот отдельные рабочие функции ему уже успешно научились делегировать. От представителей каких профессий сегодня чаще всего ждут навыков использования ИИ в работе: UI/UX-дизайнер; менеджер по маркетингу; менеджер по продажам/работе с клиентами; Product/project-менеджер; графический дизайнер.

«Мы наблюдаем интересный парадокс: там, где креатив кажется исключительно человеческой территорией, ИИ воспринимается с каждый годом всё лучше. Маркетологи, чья работа — чувствовать тренды, видят в нейросетях не угрозу, а инструмент, который выводит эффективность на новый уровень. Скорость адаптации к ИИ становится новым профессиональным фильтром: сегодня недостаточно быть просто специалистом — нужно быть специалистом, умеющим работать в симбиозе с технологиями», — подтверждает Иван Живица, СМО креативной экосистемы «Silver Mercury».