1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службуВ Мурманске прошёл всероссийский день бега «Кросс нации»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.09.24 14:00

Рынок труда логистической отрасли: кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц - новое исследование «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в сентябре 2024 года изучил рынок труда в транспортно-логистической отрасли: как изменился спрос на персонал за год, сколько платят водителям грузовых автомобилей и персоналу складских комплексов.

Логистическая отрасль входит в топ-5 сфер с наиболее высокой потребностью в персонале (в порядке убывания количества вакансий):

1. Промышленность, производство (больше всего вакансий в сентябре 2024);

2. Строительство, проектирование, недвижимость;

3. Ритейл;

4. Логистика, транспорт, склад, ВЭД;

5. IT, интернет, связь, телекоммуникации.

Вакансий в сфере «Логистика, транспорт, склад, ВЭД» за год стало больше на 12%, количество резюме выросло на 14%, конкурс на вакансию не изменился: подбор по-прежнему ведётся в условиях дефицита кадров.

Основным фактором роста для логистической отрасли выступает e-commerce. Расширение географии электронной торговли приводит к развитию транспортных маршрутов, расширению сети складских комплексов.

Топ-3 сегментов логистической отрасли, наиболее активно набирающих персонал в сентябре 2024 года:

1. Автомобильные перевозки;

2. Складские комплексы;

3. Железнодорожные перевозки.

Топ-5 самых востребованных категорий персонала в логистической отрасли в сентябре 2024 года:

1. Водители грузовых автомобилей (больше всего вакансий в сентябре 2024 года);

2. Комплектовщики;

3. Водители погрузчиков;

4. Кладовщики;

5. Грузчики.

Учитывая, что на одну вакансию обычно набирают несколько работников, дефицит кадров выглядит ещё более значительным.

Динамика заработных плат по наиболее востребованным позициям логистической отрасли за год

Зарплата водителя 200+ тысяч рублей в месяц — наша новая реальность. Зарплатный максимум в Москве сегодня — 280000 рублей в месяц. Такой уровень дохода ожидает водителей 20-тонников со стажем от 3 лет, опытом управления машинами с рефрижераторными установками либо опытом перевозки опасных грузов (свидетельство ДОПОГ). Необходимо понимать, что много зарабатывают те, кто буквально «живут за баранкой», т.е. постоянно находятся в междугородних/международных рейсах (без простоев).

Чтобы зарабатывать на складе от 100 тысяч рублей в месяц необходимо знать систему адресного хранения, иметь опыт работы с большим товарным ассортиментом, навыки работы с WMS.

Сколько зарабатывают HR в логистических компаниях

Подбор персонала в логистической отрасли ведётся в сложных рыночных условиях: это и демографическая яма, и высокие показатели текучести, и конкуренция за персонал с производственниками (в том числе ВПК). Эйчарам и специалистам по кадровому производству также непросто: вспомним о суммированном учёте рабочего времени, миграционном учёте, работе по удержанию персонала. Рыночные вызовы требуют высокого уровня компетентности в вопросах обучения, C&B, HR-автоматизации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок труда логистической отрасли: кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц - новое исследование «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают расти, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется относительно иены-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Мурманчан волновали вопросы содержания подъездов и придомовой территории, состояния подвальных помещений-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)В Мурманской области появятся льготы для семей пограничников - участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика