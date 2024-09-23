Рынок труда логистической отрасли: кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц - новое исследование «SuperJob»
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в сентябре 2024 года изучил рынок труда в транспортно-логистической отрасли: как изменился спрос на персонал за год, сколько платят водителям грузовых автомобилей и персоналу складских комплексов.
Логистическая отрасль входит в топ-5 сфер с наиболее высокой потребностью в персонале (в порядке убывания количества вакансий):
1. Промышленность, производство (больше всего вакансий в сентябре 2024);
2. Строительство, проектирование, недвижимость;
3. Ритейл;
4. Логистика, транспорт, склад, ВЭД;
5. IT, интернет, связь, телекоммуникации.
Вакансий в сфере «Логистика, транспорт, склад, ВЭД» за год стало больше на 12%, количество резюме выросло на 14%, конкурс на вакансию не изменился: подбор по-прежнему ведётся в условиях дефицита кадров.
Основным фактором роста для логистической отрасли выступает e-commerce. Расширение географии электронной торговли приводит к развитию транспортных маршрутов, расширению сети складских комплексов.
Топ-3 сегментов логистической отрасли, наиболее активно набирающих персонал в сентябре 2024 года:
1. Автомобильные перевозки;
2. Складские комплексы;
3. Железнодорожные перевозки.
Топ-5 самых востребованных категорий персонала в логистической отрасли в сентябре 2024 года:
1. Водители грузовых автомобилей (больше всего вакансий в сентябре 2024 года);
2. Комплектовщики;
3. Водители погрузчиков;
4. Кладовщики;
5. Грузчики.
Учитывая, что на одну вакансию обычно набирают несколько работников, дефицит кадров выглядит ещё более значительным.
Динамика заработных плат по наиболее востребованным позициям логистической отрасли за год
Зарплата водителя 200+ тысяч рублей в месяц — наша новая реальность. Зарплатный максимум в Москве сегодня — 280000 рублей в месяц. Такой уровень дохода ожидает водителей 20-тонников со стажем от 3 лет, опытом управления машинами с рефрижераторными установками либо опытом перевозки опасных грузов (свидетельство ДОПОГ). Необходимо понимать, что много зарабатывают те, кто буквально «живут за баранкой», т.е. постоянно находятся в междугородних/международных рейсах (без простоев).
Чтобы зарабатывать на складе от 100 тысяч рублей в месяц необходимо знать систему адресного хранения, иметь опыт работы с большим товарным ассортиментом, навыки работы с WMS.
Сколько зарабатывают HR в логистических компаниях
Подбор персонала в логистической отрасли ведётся в сложных рыночных условиях: это и демографическая яма, и высокие показатели текучести, и конкуренция за персонал с производственниками (в том числе ВПК). Эйчарам и специалистам по кадровому производству также непросто: вспомним о суммированном учёте рабочего времени, миграционном учёте, работе по удержанию персонала. Рыночные вызовы требуют высокого уровня компетентности в вопросах обучения, C&B, HR-автоматизации.