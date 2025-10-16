За последние 30 дней жители региона заметно активизировались в поиске работы: число размещённых и обновлённых резюме на hh.ru выросло на 6% за месяц и на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в регионе насчитывается 20,8 тысячи актуальных резюме.

Аналитики hh.ru подвели итоги за месяц и узнали, кто больше других нуждается в новой работе этой осенью в Мурманской области.

За последние 30 дней жители региона заметно активизировались в поиске работы: число размещённых и обновлённых резюме на hh.ru выросло на 6% за месяц и на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в регионе насчитывается 20,8 тысячи актуальных резюме.

Наибольшую активность в поиске работы в сентябре проявили специалисты сферы спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты — число их резюме увеличилось на 20%. Осенью традиционно возрастает интерес к услугам, связанным со здоровьем и внешним видом, что стимулирует рост кадрового движения в этой отрасли.

На втором месте по динамике — розничная торговля (+15%) и финансы, бухгалтерия (+14%). Далее следуют юристы и страховые специалисты (по +13%), а также медицина и фармацевтика, наука и образование (по +12%). Немного меньший, но стабильный рост показали представители административного персонала и сферы безопасности (по +11%).

Кроме того, зафиксировано увеличение активности соискателей в направлениях закупок, добычи сырья и продаж, обслуживания клиентов — в среднем на 9%.

Таким образом, рынок труда Мурманской области осенью демонстрирует стабильное оживление: жители региона активно возвращаются к поиску новых карьерных возможностей после летнего сезона.

В целом, на фоне других регионов Северо-Западного федерального округа Мурманская область показывает средние темпы роста активности соискателей (+6% за месяц). Максимальное увеличение числа обновлённых резюме в сентябре зафиксировано в Ленинградской области (+13%), минимальное — в Калининградской области (+1%) (наглядно на диаграмме).

Рост числа обновлений резюме на hh.ru отражает уверенное возвращение соискателей на рынок труда и усиление конкуренции за наиболее привлекательные вакансии в регионе.