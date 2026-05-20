Рынок труда Мурманской области переживает этап трансформации

Региональное объединение работодателей подвело итоги опроса, посвящённого ожиданиям студентов выпускных курсов колледжей и требованиям работодателей региона. Исследование выявило ключевые точки соприкосновения между запросами молодого поколения и ожиданиями бизнеса, а также определило приоритеты на рынке труда.

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл опрос среди студентов выпускных курсов образовательных организаций среднего профессионального образования и работодателей, чтобы выяснить ожидания обеих сторон на рынке труда.

По итогам опроса студентов безоговорочным лидером рейтинга стал уровень заработной платы и понятная система премирования (1-е место). Второе место занимают гибкий график и удалённая работа, 3-е место - комфортная психологическая атмосфера.

Анализ результатов анкетирования отдельно девушек и юношей выявил заметные различия в их представлениях об идеальном рабочем месте. Для обеих групп уровень заработной платы ожидаемо оказался на первом месте, но для девушек этот критерий почти вдвое важнее, чем для юношей. Главное различие кроется в следующих позициях: девушки на второе место ставят гибкий график и возможность удалённой работы, а на третье — комфортную психологическую атмосферу, то есть для них удобный формат и доброжелательная среда являются фундаментом карьеры. У юношей же на втором месте оказались понятные карьерные перспективы, а гибкий график отодвинут на третье. Неожиданный разрыв наблюдается и в отношении к гарантиям долгосрочной занятости: девушки поместили их на восьмое место, а юноши — на шестое, то есть, вопреки стереотипам, именно молодые люди сейчас демонстрируют несколько большую потребность в стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Вслед за студентами выпускных курсов Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области опросил работодателей региона, чтобы понять, чего они ждут от вчерашних учащихся.

Лидером в глазах работодателей стал высокий уровень мотивации и энтузиазма. Бизнес готов принять отсутствие высокой квалификации, если у кандидата есть искренняя заинтересованность в профессиональном развитии. На втором месте - обучаемость и адаптивность. Способность быстро усваивать новую информацию и гибко подстраиваться под меняющиеся задачи и проекты сегодня, в условиях турбулентности, имеет большое значение. Третье и четвертое места выявляют чёткую иерархию: наличие практических навыков со стажировок (3-е место) оказалось значительно важнее знания теоретической базы (4-е место).

