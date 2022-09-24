Рынок труда Мурманской области становится всё более инклюзивным: за год число вакансий для соискателей с инвалидностью выросло в 2,2 раза

С начала года соискателям с инвалидностью, живущим в СЗФО, доступно более 20 000 вакансий, что на 45% больше, чем годом ранее. Чаще других (кроме петербургских работодателей) готовы принять на работу таких работников компании из Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Архангельской областей. В Мурманской области за год число маркированных вакансий выросло с 400 до 900.

Эксперты hh.ru выяснили, на рынке труда Мурманской области число вакансий, доступных для соискателей с инвалидностью, выросло в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. С начала этого года местные работодатели разместили около 900 вакансий, доступных для соискателей с особенностями здоровья.

В целом с начала года российские компании-работодатели опубликовали почти 170 тысяч вакансий, на которые могут претендовать соискатели с ограниченными возможностями здоровья. Это 3% от всего объёма предложений о работе в стране и на 47% больше, чем годом ранее.

Больше всего вакансий, доступных для людей с инвалидностью, разместили работодатели из Москвы (13% от всего объема предложений для данной группы соискателей), Санкт-Петербурга (7%) и Московской области (7%).

С начала года соискателям с инвалидностью, живущим в СЗФО, доступно более 20 000 вакансий, что на 45% больше, чем годом ранее. Чаще других (кроме петербургских работодателей) готовы принять на работу таких работников компании из Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Архангельской областей. В Мурманской области за год число маркированных вакансий выросло с 400 до 900 (наглядно на диаграмме).

Самую высокую готовность рассматривать таких кандидатов продемонстрировали компании, которые относятся к сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» - ими открыто почти половина вакансий (39%), дальше с большим отрывом следуют финансовый сектор (11%), образовательные учреждения (10%), перевозки и логистика (7%), ритейл (5%), медицинские и фармацевтические организации (2%), СМИ и маркетинг (2%).

Интересно, что больше половины вакансий доступных кандидатам с ограниченным возможностями здоровья предполагают удаленную работу (59%), а 19% - гибкий график. При этом довольно часто работодатели не требуют опыта работы (63% вакансий), 33% ждут опыта работы от 1 до 3 лет, 8% - от 3 до 6 лет, и лишь 2% - свыше 6 лет.

Топ-10 вакансий, доступных для соискателей с инвалидность в Мурманской области: