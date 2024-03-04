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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 12:00

Рынок труда СЗФО и трудовые мигранты: насколько велик спрос и зависимость от внешней рабочей силы

Согласно совместному исследованию hh.ru и компании «Яков и партнёры», 57% респондентов из регионов СЗФО пока не отмечают значительного роста количества квалифицированных мигрантов за последние 5 лет.

Аналитики hh.ru в рамках совместного исследования с компанией «Яков и партнёры» выяснили, насколько велик спрос на трудовых мигрантов у местных работодателей.

Аналитики рынка труда видят в ближайшей перспективе развитие тренда по спросу на высококвалифицированных мигрантов, но при этом в текущих реалиях прирост количества таких работников у местного бизнеса пока не значительный.

Так, согласно совместному исследованию hh.ru и компании «Яков и партнёры», 57% респондентов из регионов СЗФО пока не отмечают значительного роста количества квалифицированных мигрантов за последние 5 лет. Чаще всего о недостатке таких работников отмечают компании из сферы общепита, гостиниц и ресторанов (сразу 23%) и розничной торговли (ещё 19% или каждая пятая компания), а ещё 17% компаний из сферы строительства, 15% работодателей из сферы добычи сырья.

В целом по рынке труда о нехватке рабочих рук из-за границы заявили 10% местных компаний.

Другие 4% опрошенных работодателей видят значительный рост числа мигрантов в своих отраслях, ещё 22% видят, но не значительный. Остальные затруднились ответить. 

Между тем работодатели не отрицают важность, ценность и влияние на их бизнес трудовых мигрантов причём именно высококвалифицированных иностранных специалистов. Так, 46% респондентов (в сумме) из регионов СЗФО считают, что тренд спроса на квалифицированных мигрантов окажет влияние на рынок труда до конца 2030 года. И более трети опрошенных (35%) отмечают, что количество квалифицированных трудовых мигрантов в их компаниях вырастит в течении ближайших семи лет. 

«Долгосрочная стратегия в вопросе спроса и удержания рабочей силы в том числе по теме трудовых мигрантов видится в создании и поддержании комфортных условий труда, соцзащиты, соблюдения трудовых прав и снижения законодательных барьеров в регулировании внешней трудовой миграции, а также стимулировании внутренней миграции и повышения мобильности трудовых ресурсов», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (наглядно на диаграммах 1, 2 и 3).

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