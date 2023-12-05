Рынок труда в 2023: тенденции и прогнозы «SuperJob»Ёлки к нам приходят!
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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 12:00

Рынок труда в 2023: тенденции и прогнозы «SuperJob»

2023 год на рынке труда: нарастающий дефицит рабочей силы и усиливающаяся конкуренция между отраслями за персонал, рост заработных плат и ускорение процедур найма.

Спрос и предложение

Число вакансий за год выросло более чем в 1,5 раза. Резюме не стало больше. Конкурс на вакансию снизился на треть.

Подбор усложнился. Большинство компаний функционирует в условиях кадрового голода (85%).

Топ самых востребованных позиций

Самые дефицитные позиции на рынке труда — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры.

Топ-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал: промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера.

Производственная отрасль демонстрирует и самый большой темп прироста количества вакансий: их число за год увеличилось в 2,2 раза. Вакансий служб доставки стало больше в 2 раза. Спрос на персонал в гостинично-ресторанном бизнесе вырос на 36%.

Соискатели стареют

«SuperJob» уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров во многом — следствие демографической ямы.

К 2030 году граждан 30—39 лет (это самая активная на рынке труда возрастная группа) станет меньше на 7 млн. Россиян 40—59 лет будет больше на 3,7 млн. «Демографическим окном возможностей» считают поколение 15—29-летних: к 2030 году их будет порядка 3 млн. Таким образом, компаниям придётся еще больше работать над молодёжной политикой, а также вести работу по привлечению и удержанию уже состоявшихся специалистов.

Зарплатные предложения работодателей растут

Годовой темп прироста зарплатных предложений работодателей в Москве составил (в номинальном выражении без учёта инфляции):

— в IT +8,1%;

— в строительстве +6,9%;

— в сфере маркетинга, рекламы, PR +6,6%;

— в кадровой сфере +6,5%;

— в банковской сфере +6,2%.

Зарплатные предложения работодателей в Москве больше всего выросли в IT (+8,1% за год). Но такой рост уже не кажется чем-то особенным после бешеной динамики в предыдущие годы (например, в 2021 году средние рыночные зарплатные предложения работодателей в IT выросли более чем на четверть). Скорее надо обратить внимание на то, что темпы прироста зарплат в строительстве почти сравнялись с IT.

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