Рынок труда в Апатитах – вакансий меньше, безработных больше

Администрация города Апатиты опубликовала данные о ситуации в сфере занятости и рынка труда за июнь текущего года. Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,9% и составил на 30 июня 2,4%.

За государственной услугой содействия гражданам в поиске подходящей работы за январь-июнь текущего года. обратились 1337 человек, что на 2% больше, чем за тот же период 2019 года (1292 чел.). По состоянию на 30 июня в ОСТГ г. Апатиты зарегистрированы в поиске работы 829 северян, из них: 736 - безработных, что на 50% больше, чем на 30 июня прошлого года.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 30 июня этого года – 2,8 человек на 1 рабочее место (на 30.06.2019 г. – 2,4 человека на 1 рабочее место).

С начала года работодателями заявлено 646 вакансий, что на 22% меньше, чем за тот же период 2019 года – 826 вакансий. На 30 июня число вакансий, заявленных в МГОБУ ЦЗН г. Кировска составило 293 ед. (в т.ч. – 22 ед. – квотируемые рабочие места для инвалидов).

Всего за шесть месяцев 2020 года трудоустроены 578 человек, из них: инвалиды – 10 человек, граждане предпенсионного возраста - 15 апатитчан.