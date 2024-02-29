Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес

Компаниям жизненно необходимо посмотреть, где происходят потери в процессе работы сотрудников, в офисах или на производстве, а также как эти пробелы можно закрыть текущим ресурсом. Разумеется, не всем хочется верить в то, что рабочих рук в ближайшие 10 лет не прибавится, но это реальность. В неё можно не верить, но придётся с ней столкнуться.

На прошлой неделе завершился VIII Международный форум труда. В рамках форума директор по кибербезопасности hh.ru и работе с государственными органами Виталий Терентьев представил доклад с основными трендами развития рынка труда и дал прогнозы на 2024 год.

Растёт дефицит в ключевых отраслях: промышленность, строительство, транспорт, ритейл

Ключевыми по спросу и как следствие кадровому дефициту остаются ведущие отрасли: производство, рабочий персонал, строительство, транспорт и розничная торговля.

В начале 2024 года hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну вакансию, по стране в целом находится на уровне 3,5, что означает крайне низкую конкуренцию за рабочие места среди соискателей, и, соответственно, ярко выраженный рынок соискателя по большинству профессий и специальностей.

В целом за последние несколько месяцев значимых изменений не наблюдается – hh.индекс, как и показатель безработицы, держится на рекордно низких значениях за всю историю наблюдений. Дефицит укоренился в подборе массового (преимущественно в сфере розничной торговли hh.индекс по итогам года - 1,6) и рабочего персонала (2,3), представителей сфер транспорта и логистики (2,9), продаж и обслуживания клиентов (2,7), производства и сервисного обслуживания (3,0).

Во всех этих секторах наблюдается рост компаний, открываются новые предприятия и появляются новые вакансии, а найти людей на них крайне сложно. В итоге в условиях присутствия дефицита и низкой безработицы во всех регионах страны работодатели всё чаще вынуждены рассматривать варианты привлечения внешних трудовых мигрантов. Причём не только из стран СНГ, но и из таких «нетрадиционных» с точки зрения притока рабочих рук регионов мира, как Индия или страны Африки.

Рост потребности в квалифицированных специалистах и «синих» воротничках: электромонтажники, операторы, сварщики, водители

С точки зрения наибольшего спроса в промышленной сфере у работодателей наиболее востребованы слесари, машинисты, электромонтажники, также в топ по спросу у производственников входят сервисники, сварщики, токари, технологи. Наибольший прирост новых вакансий в 2023 году относительно 2022 в производстве зафиксирован на электромонтажников (сразу +40% новых вакансий в промышленности).

В транспортной сфере тоже есть свои лидеры по спросу: водители (сразу треть предложений о работе за год), что на 52% больше, чем за весь 2022. Кроме того, в топе по числу вакансий в транспортной сфере – упаковщики и комплектовщики (прирост новых вакансий на треть), но абсолютные лидеры по росту спроса – кладовщики (+70% новых вакансий). В данном случае на этот сегмент рынка сильно влияют активно растущие маркетплейсы (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Лидеры по спросу не только рабочие специальности, но и линейный массовый персонал: кассиры, администраторы, товароведы

Аналитики hh.ru фиксируют, что в строительной сфере есть много пересечений по спросу с работодателями из производства и транспорта. В данном случае наблюдается кросфункциональная конкуренция за кадры, о которой аналитики говорят уже не первый год. Этот тренд будет и продолжается, и укрепляться. В строительстве лидерами по спросу за год стали инженерные кадры (конструкторы и проектировщики) и спрос на них вырос на 9%. Но абсолютными лидерами по приросту востребованности у работодателей-строителей стали монтажники (+101% новых вакансий).

В ритейле свои лидеры рынка: по доле вакансий наиболее востребованы, как и в прошлом году продавцы-кассиры (2\3 вакансий), а вот по динамике спроса лидерами стали администраторы магазинов и торговых залов (+105% новых вакансий) (наглядно на диаграммах 3 и 4).

Демография и рынок труда

Сегодня сложная ситуация с демографией и дефицитом кадров работает в пользу привлечения на работу сотрудников предпенсионного возраста на рынке труда, а также самых молодых (от 14 лет). Постепенно две эти категории кандидатов занимают все более значимую долю в привлекаемых кадрах.

С каждым годом трудоспособные россияне будут взрослеть, уменьшая численность младших возрастных когорт. В этих условиях компании, наблюдающие за трендами на рынке труда, выстраивают HR-стратегии, направленные на привлечение возрастных соискателей, собирая лучшие кадры, представленные на текущем рынке.

Интересно, что несмотря на глобальный тренд старения населения, значимый и в нашей стране, 3/4 респондентов, которых аналитики hh.ru опросили в рамках большого исследования по итогам 2023 года, считают, что в их компаниях не предпринимается никаких действий, в связи с этим трендом. Глобально старшее поколение всё активнее вовлекается в трудовую деятельность, при этом в компаниях отношение к найму сотрудников старшего возраста, по мнению респондентов, скорее негативное, чем нейтральное или позитивное. Но в условиях дефицита кадров, который уже активно развернулся в ряде отраслей и специальностей, привлечение и удержание сотрудников старшего возраста, может быть, одним из самых значимых резервов.

В подтверждение этому: в 2023 году среднее число активных резюме соискателей на hh.ru по РФ в возрасте от 55 лет на hh.ru составляло более 200 тысяч в среднем в месяц, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Работодатели за 2023 направили этой аудитории соискателей порядка 3,5 млн приглашений на свои вакансии, что на 53% превышает показатель за 2022 год.

По данным hh.ru, наиболее активно соискателей в пред- и пенсионном возрасте приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорт и логистика, продаж и обслуживания клиентов, на производство и сервисное обслуживание, а также на работу в сфере финансов и бухгалтерии (наглядно на диаграмме 5).

В целом нужно понимать, что дефицит рабочей силы к 2030 году составит от 2-4 млн человек, а 90% дефицита придётся на сотрудников средней и высокой квалификации.

Требования кандидатов за три года изменились: важна гибкость и возможность построения индивидуального графика

Если же говорить о том, чего хотят соискатели, то здесь мы уже говорим о глубокой трансформации рынка труда и как следствие отношения к работе, мотивации и карьере в целом идёт последние три года.

Равнозначными становятся вертикальные и горизонтальные карьерные траектории, на выбор компании-работодателя все меньше влияют зарплаты и все больше ее гуманное отношение к человеку-работнику (когда в центре процесса или организации находится человек со своими ценностями, потребностями и приоритетами) и польза обществу. Растёт понимание важности постоянного расширения набора навыков и переобучения.

Снижение критичности фактора зарплаты эксперты hh.ru начали фиксировать со второй половины 2020 года – именно тогда, в условиях пандемии и массового распространения удаленной работы, на первый план стали выходить программы поддержки и заботы о сотрудниках, наличие альтернативных офису форматов работы.

Согласно совместному опросу hh.ru и Яков и партнеры среди работников и соискателей, проведенному в начале осени 2023, такие факторы, как возможность удаленной работы и наличие гибкого графика стали самыми важными требованиями людей к компаниям. Это говорит о критичности соблюдения work/life-баланса для работников, а зарплата и ее регулярная индексация в условиях «соискательского» труда, жесткой конкуренции за людей и высоких темпов инфляции стали своего рода must-have фактором (наглядно на диаграмме 6).

Стратегические направления для бизнеса в условиях дефицита кадров

Большинство (85%) компаний, опрошенных hh.ru в конце 2023 года, абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024.

Тренд 1. Бизнесу в этом году и ближайшем будущем важно посмотреть и при необходимости пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала: то, как бизнес-руководители работают с людьми, что составляет компенсационный пакет, как устроена система обучения и переобучения персонала и многое другое. Каждая компания сейчас нуждается в действенных мерах по удержанию людей.

Тренд 2. Трудовые мигранты. Наибольший спрос в ближайшей перспективе эксперты hh.ru видят на высококвалифицированных мигрантах, но при этом в текущих реалиях прирост количества таких работников пока не значительный. Так, согласно совместному исследованию hh.ru и компании «Яков и партнёры», 40% респондентов пока не отмечают значительного роста количества квалифицированных мигрантов за последние 5 лет. При этом 51% респондентов считают, что количество квалифицированных мигрантов к 2030 г. возрастет и значительно.

Долгосрочная стратегия здесь видится в создании и поддержании комфортных условий труда, соцзащиты, соблюдения трудовых прав и снижения законодательных барьеров в регулировании внешней трудовой миграции, стимулировании внутренней миграции и повышения мобильности трудовых ресурсов.

Тренд 3. Производительность труда. Компаниям жизненно необходимо посмотреть, где происходят потери в процессе работы сотрудников, в офисах или на производстве, а также как эти пробелы можно закрыть текущим ресурсом. Разумеется, не всем хочется верить в то, что рабочих рук в ближайшие 10 лет не прибавится, но это реальность. В неё можно не верить, но придётся с ней столкнуться.