Рынок труда в HORECA: аналитика и ключевые инсайты

С января по середину октября 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 600 тысяч вакансий, связанных со сферой туризма, а также ресторанно-гостиничного бизнеса. Это превышает показатели прошлого года на 40%. Относительно данных 2021 года рынок труда в сфере общественного питания и туризма демонстрирует ещё более серьёзный рост спроса на работников.

Анализ рынка труда в сфере «Туризм, гостиницы и рестораны» показывает, что данный сектор на протяжение всего 2023 года нуждается в новых работниках и опытных специалистах. Кроме того, эксперты hh.ru посетили фестиваль ресторанного рынка «MEGUSTRO» и представили свежую отраслевую аналитику рынка. Подробности – в обзоре hh.ru

С января по середину октября 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 600 тысяч вакансий, связанных со сферой туризма, а также ресторанно-гостиничного бизнеса. Это превышает показатели прошлого года на 40%. Относительно данных 2021 года рынок труда в сфере общественного питания и туризма демонстрирует ещё более серьёзный рост спроса на работников. Если же брать показатели за последний месяц, то спрос на работников в horeca в целом по стране вырос на 47% относительно сентября 2022 года (наглядно на графике).

География спроса

В топ регионов с наибольшим приростом новых вакансий в общепите по сравнению с прошлым годом сейчас входят преимущественно регионы Севера и Сибири: Магаданская область (+123% новых вакансий год к году), Тамбовская область (+114%), Калмыкия (+97%), Курганская область (+91%), Приморье (+86%), Якутия (+81%), Алтай (+76%), Екатеринбург (+68%). Возможно, такой прирост связан с развитием внутреннего туризма в данных регионах.

А по наибольшей доле вакансий традиционно лидируют Москва (более 13 тыс. или 19% от всего объёма вакансий в отрасли за месяц), Петербург (почти 7 000 или 10%), Краснодар (более 4500 или 7%), Московская область (более 4400 или 6%), а также Свердловская область (более 2800 или 4%).

Самыми востребованными профессиями в общепите по итогам девяти месяцев 2023 года в России стали курьеры, администраторы, официанты и бармены, а также повара, кондитеры. Кроме того, в топ по востребованности входят кассиры, бухгалтеры, водители. Дефицит кадров сильнее всего проявляется в сферах с массовым наймом, к которым в том числе относится и horeca (наглядно на диаграмме 1).

Конкуренция за кадры

Аналитика hh.ru показывает, что на сферу общепита и туризма осенью этого года приходится доля в 5,2% вакансий от всего объёма работных предложений. На эту долю вакансий приходится 4,7% резюме также от всего объема соискателей. В среднем на одну вакансию в этой сфере откликаются порядка 3 человек. Подобный показатель говорит об острейшем дефиците. Чуть лучше ситуация обстоит в Москве – 4 резюме на вакансию, что все равно ниже нормы для рынка труда.

Наиболее активно с начала года размещали вакансии и искали персонал в сферах, связанных с общепитом и гостиницами по данным сервиса «Люди в цифрах»: «Пятёрочка», «Лента», «МАГНИТ», Группа компаний «Теремок», «Перекрёсток», «БУРГЕР КИНГ РОССИЯ», «ТОКИО-СИТИ», «АШАН Ритейл Россия», японский ресторан «Тануки», Сеть семейных пиццерий «Сицилия», «iFCM Group», «Mriya Resort & SPA», сеть кофеен «Шоколадница» (наглядно в таблице).

«METRO» многие годы создает экосистему для ресторанной индустрии, поэтому нам важно не просто поставлять продукты, но и помогать развивать профессионалов в этой области, формировать будущее поколение поваров», – говорит Евгения Щербакова, руководитель дивизиона b2b- маркетинга «METRO». – Нашей гастроакадемии «Stanfood» в этом году исполнилось два года. Более 2000 поваров повысили свою квалификацию на интенсивах по одному из направлений: пекарскому, поварскому, кондитерскому, бариста. Сейчас, когда отрасль испытывает острую нехватку квалифицированного персонала, особенно важно предлагать студентам то, что востребовано на рынке и даёт практические навыки».

На российском рынке общепита существует острая проблема нехватки кадров среди поваров и технологов. По данным HeadHunter: с начала 2023 года российские работодатели разместили более 195 тысяч вакансий для поваров. Это на 47% больше, чем в 2022 году. Регионами-лидерами по спросу и доле поварских вакансий в 2023 году стали Москва – более 33000 вакансий или 17% от всего объёма по стране, Петербург – более 16000 или 8% вакансий, а также Краснодарский край – более 12300 вакансий или 6%.

Касаемо технологов: спрос на них вырос за год на 23% – с начала 2023 году работодателям потребовалось более 800 технологов на пищевое производство. Наибольшее число вакансий и спрос держится у московского, краснодарского и петербургского бизнеса.

«Профессия повара и технолога в России непопулярна, в связи с чем возник острый кадровый голод на рынке общепита. Крупным игрокам необходимо объединиться для совместного решения вопроса. Наша команда подготовила программу по прохождению практики для студентов пищевых и кулинарных учебных заведений. Практика оплачиваемая. Повысили зарплаты на 27% поварам и на 30% технологам. Также в планах запустить программу по обучению студентов с ограниченными возможностями: с нарушениями слуха или речи – IT-технологии на наших кухнях с подробными инструкциями готовки на планшетах позволяют реализовать подобный проект», – Юлия Слюсарь, HRD сервиса доставки еды «Dostaевский».

Зарплаты и бонусы

За год работодатели и сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» изменили условия труда для новых работников. В частности, компании стали более гибко подходить к формированию рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, бизнес на 52% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 57% выросло число вакансий со сменным графиком. На 112% вырос объем удаленки в отрасли. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам.

Кроме того, компании из сферы общепита стали более лояльны к кандидатам без опыта: доля вакансий для начинающих специалистов любого возраста выросла на 75% за год.

По данным сервиса «Банк данных зарплат» hh.ru работодатели из туристической и ресторанной сферы чаще всего сейчас предлагают своим текущим и будущим работникам следующие бонусы и соцгарантии: ДМС (есть у 30% компаний по отрасли), доставка сотрудников до места работы (53%), а также оплата или компенсация питания (по 80% случаев), оплата мобильной корпоративной связи в 66%, компенсация спорта есть у 13% компаний в отрасли.

При этом интересно, что в 51% случаев работодатели из области туризма и ресторанно-гостиничного дела планируют в этом году увеличить численность штатов своих компаний в среднем на 10% текущей численности.

Зарплатный вопрос работодателями из сферы общепита периодически тоже поднимается: по данным сервиса «Банк данных зарплат», 40,1% компаний из отрасли уже проводили в этом году индексацию зарплат своих сотрудников. Еще 20,1% планируют это сделать до конца года (рост на 8% от текущего уровня). Остальные компании будут рассматривать этот вопрос только по решению высшего руководства компаний.

Медианная предлагаемая зарплата в сфере общепита в 2023 году достигает почти 40000 рублей, что на 5800 больше, чем в 2022. Одни из самых высоких зарплат предлагают работодатели Москвы (70000) и Петербурга (65000) (наглядно на диаграммах 2 и 3).

Запросы

При этом анализ рынка показывает, что соискательская активность оставляет желать лучшего: динамика относительно 2021 года не превышает показателей ни 2022, ни 2021 года.

Соискатели демонстрируют интерес к работе в сфере общепита и туризма, но при этом из-за обилия работных предложений теперь могут больше и дольше перебирать вакансии и рассматривать предложения. Наиболее активно рассматривают предложения о работе и выходят на рынок труда соискатели из Москвы (24% резюме от всего объёма в отрасли за последнее время), Петербурга (11%), Московской области (7%), Краснодарского края (5%) и Свердловской области (3%).

Между тем у соискателей, как правило, фигурируют следующие запросы:

- В целом по стране ожидаемая зарплата выросла на 5000 до 50000, а работодатели в среднем предлагают ниже - порядка 39800 рублей. Зарплатный дисбаланс составляет более 10000 рублей.

- По ряду профессий зарплатные запросы кандидатов могут превышать более 90000 рублей (шеф-повар, администратор, менеджер и др.), работодатели не всегда соответствуют таким «аппетитам».

- 42% соискателей в сфере общепита находятся в возрасте до 30 лет и большая часть (64%) из них хочет работать с гибким графиком или сменами.

- 49% соискателей с опытом работы в общепите хотели бы сменить место работы, но их удерживает от выхода на рынок труда страх не найти место лучше текущего.

- 37% соискателей в сфере жалуются на низкие зарплаты в вакансиях от работодателей из общепита.

- Для 35% кандидатов очень важно понимать, что за компания интересуется его резюме и видеть в открытых источниках отзывы, а также другую информацию о потенциальном работодателе.

Тренды рынка труда

Трудоспособное население — дефицитный ресурс и его привлечение происходит по рыночной цене в соответствии с законами экономики. Дефицит человеческих ресурсов — фундаментальная проблема

рынка труда России и некоторые профессии особенно массовые и, в частности, профессия повара или технолога находятся в остром дефиците у компаний. Более того, это профессии входят в топ наиболее востребованных у компаний из сферы хореки. В связи с этим аналитики hh.ru отмечают, что:

• Стоимость привлечения кандидатов будет расти.

• Управление эффективностью процесса подбора персонала заключается.

в оптимальном управлении бюджетом через рациональное использование сервисов.

• Необходима работа над HR-брендом для привлечения соискателей, а также фокус на удержание персонала внутри компании.

При этом мы наблюдаем, что настроения соискателей по итогам третьего квартала этого года вышли на позитивный уровень и стали лучше, чем во 2 квартале 2023. Выход настроений работников в позитивную зону и рост уверенности идёт на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы. Это подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством «Риалвеб» по просьбе hh.ru.

Соискательский спрос на поиск работы, по ключевым словам, снизился в первом полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%. Таким образом, привлечение новых работников тем более массовых и рабочих профессий для бизнеса в ближайшие месяцы и даже годы будет становится все более сложным и трудоёмким.

«Дефицит кадров общепита – проблема всего рынка, и с каждым годом она все острее. Сейчас важно концентрироваться не на конкуренции, а на коренном решении вопроса – поддержка кулинарных учебных заведений, популяризация профессии повара и технолога», – Юлия Слюсарь, HRD сервиса доставки еды «Dostaевский».