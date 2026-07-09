Рынок труда в коммерческой медицине: динамика зарплат, спроса и предложения, наиболее востребованные позиции

Вакансий в медицинской отрасли за год стало на 14% меньше, а резюме — на 21% больше. Для сравнения: в целом по рынку труда число вакансий сократилось сильнее (минус 19%), а количество резюме росло активнее (+33%). К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Ингосстрах», сети клиник «Будь Здоров» и сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам исследования.

Казалось бы, прирост числа резюме должен снизить кадровый дефицит, однако не всё так просто. Бо́льшую долю соискателей среди медиков (56%) составляют трудоустроенные специалисты, которые ищут новое место работы, лучшее по зарплате и условиям, не увольняясь со старого. Таким образом, рост числа резюме в медицинской сфере не является индикатором насыщения рынка труда (это лишь свидетельство высокой готовности к перемене мест работы, что является настораживающим симптомом), а сравнение динамики спроса и предложения с другими отраслями говорит о том, что медицина испытывает достаточно ощутимый дефицит кадров, который на данный момент времени не может быть разрешен по сути.

Медицинская отрасль в июне 2026 года входит в топ-5 отраслей с наибольшей потребностью в персонале. О нехватке квалифицированных медицинских кадров свидетельствуют и результат исследования о переработках: врачи являются лидерами по продолжительности переработок, их сверхурочная работа на основном месте занимает в среднем 38% от нормы рабочего времени в месяц, у среднестатистической медицинской сестры переработки составляют треть от ставки.

39% медсестер и 38% врачей работают в нескольких местах — ещё одно из доказательств того, что кадровый дефицит в медицинской сфере некуда не делся.

«Несмотря на приток новых кадров, дефицит квалифицированных специалистов в медицине сохраняется. При этом многие врачи работают по совместительству в 2—3 компаниях — в «Будь Здоров» это 36,7% врачей и 32% из числа среднего медицинского персонала. За минувший год рост заработной платы среди медицинских работников сети составил 13%. Ситуация с наиболее востребованными медицинскими специалистами в «Будь Здоров» релевантна запросу рынка труда в медицине — наиболее загружены сегодня терапевты, неврологи, врачи УЗИ, все врачи хирургических специализаций. Есть высокая востребованность стоматологов-терапевтов, особенно среди пациентов, которые обслуживаются в наших клиниках по полисам ДМС.

Помимо того, что и без того «узкий» рынок медицинских специалистов находится в состоянии турбулентности, медицина входит в топ специализаций, где наиболее высок процент эмоционального выгорания специалистов в силу высокой административной нагрузки: заполнение документации, работы с электронными медкартами. Для сохранения «естественного» интеллекта мы обращаемся за помощью к интеллекту искусственному — внедряем автоматизацию: AI-инструменты помогают с заполнением протоколов, а сервисы голосовой транскрибации позволяют оптимизировать ресурсы на заполнение медкарт и освободить до 15—35% времени врачей для общения с пациентом», — отмечает заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом сети клиник «Будь Здоров» Марина Попова.

Медицина — единственная из отраслей, которой удалось сохранить динамику зарплатных предложений на уровне прошлого года. В Москве за период с мая 2025-го по май 2026-й зарплаты медицинского персонала коммерческих клиник в номинальном выражении выросли на 10,6% (это ещё и наиболее высокий годовой темп прироста среди рассматриваемых сфер), за период с мая 2024-го по май 2025 года динамика была аналогичная +10,7%. Инфляция, по данным Росстата ,за год составила 4,66% в Москве и 5,31% по России в целом (данные на май 2026 года). Коммерческие клиники борются за кадры деньгами.

Наиболее востребованные позиции в медицинской сфере — врачи-терапевты и стоматологи-терапевты, процедурные медицинские сестры и ассистенты зубных врачей.

Разница между медианной и максимальной зарплатой у наиболее востребованных врачей достигает 1,8—2,8 раза (например, терапевт: 170000—370000 рублей; хирург-онколог: 200000 — 550000). Таким образом подтверждается тренд на точечную борьбу работодателей за профессионалов.

Больше всего вакансий в медицинской сфере в июне 2026 года опубликовано в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Республике Татарстане. Как различаются зарплаты самых востребованных специалистов в регионах: среди городов-миллионников ближе всего к уровню московского и петербургского рынка труда зарплаты медицинских работников в Екатеринбурге и Казани.

Прогноз на II полугодие 2026

Подход к удержанию медицинского персонала через зарплату продолжит трансформироваться — линейным сотрудникам среднего уровня квалификации будет предлагаться среднерыночный заработок и стандартный компенсационный пакет, высококлассным профессионалам — высокий уровень вознаграждения с регулярным повышением.

«Последнее время много говорят о растущей напряжённости на рынке труда. Однако, судя по результатам исследований, проведенных в Финансовом университете при правительстве России, эти проблемы всё же не представляются критическими. Труд медицинского персонала средний и высшей квалификации по-прежнему остаётся востребованным. С другой стороны, по нашим данным «зарплатные аппетиты» младшего медицинского персонала, например, остаются весьма скромными. Медсестры готовы в среднем получать 120 тысяч рублей в месяц, тогда как водители — больше 200 тысяч, а слесари и сварщики ориентируется на ещё большие зарплаты», — говорит заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.