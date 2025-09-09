Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей

Рынок труда в коммерческой медицине: динамика спроса и предложения, прирост зарплат, наиболее востребованные позиции. Итоги исследования сети клиник «Будь Здоров», страховой компании «Ингосстрах» и портала «SuperJob».

Количество вакансий в сфере медицины за год не изменилось — и это очень показательно, так как для всего рынка труда в 2025 году характерно снижение числа вакансий. За 2 года вакансий в медицинской отрасли стало больше на 10%. Количество резюме за год увеличилось на 12%, за 2 года — на 19%. Однако дефицит кадров никуда не делся, медицинская сфера по-прежнему остро нуждается в квалифицированных кадрах.

Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах»: «Мы косвенно оцениваем ситуацию на рынке труда в сфере ДМС в том числе по скорости закрытия вакансий. Сегодня найти специалиста с высшим медицинским образованием и клиническим опытом стало настоящим вызовом: процесс подбора занимает больше времени, требует дополнительных усилий и обходится компаниям дороже. Это отражает общую тенденцию на рынке — спрос на квалифицированных специалистов растет, а предложение ограничено. В таких условиях особенно важно выстраивать долгосрочные отношения с сотрудниками и создавать для них привлекательные условия работы».

Запросы работодателей на поиск персонала не совпадают с предложением рабочей силы: на рынке труда сейчас больше тех, кто имеет работу и ищет лучших условий найма (прежде всего по зарплате), это специалисты с большим опытом и высокими зарплатными ожиданиями.

Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «Будь Здоров»: «Серьёзная проблема рынка труда в частной медицине, равно как и в других отраслях, — дефицит квалифицированных кадров, в том числе управленцев. Конкуренция за высокопрофессиональные кадры будет всегда, кадровый голод с каждым годом становится все серьезнее. В борьбе с кадровым дефицитом мы активно привлекаем в нашу команду молодых специалистов, делаем ставку на развитие сотрудников внутри компании, создаем возможности для профессионального роста и развития. В настоящее время для рынка труда в медицине характерна проблема дефицита квалифицированного среднего медицинского персонала, профильных медицинских специалистов по ряду востребованных направлений, «узких» специалистов из сферы на стыке искусственного интеллекта и медицины. Также всегда востребованы специалисты с большим опытом и собственными практическими наработками.

Считаю, что делать ставку на внутренний рост сотрудника в компании, его профессиональное развитие — в настоящих условиях это наиболее выгодная стратегия компании. Это инвестиции в персонал. Так как новый сотрудник, по сути, обходится бизнесу гораздо дороже, нежели тот, который от нас уходит. Так как в первую очередь это снова вложения в его адаптацию, обучение, это и зарплатные ожидания, которые на рынке медицинских кадров растут в соответствии с уровнем инфляции. Поэтому наша стратегия — удержание и мотивация лояльных и разделяющих ценности компании сотрудников».

Что изменилось в рекрутинге? Не работодатели выбирают сотрудников, а сотрудники — работодателей. Сроки и стоимость подбора персонала растут. Подбор стал непрерывным и максимально автоматизированным. Компании отказываются от барьеров в найме. Сокращается разрыв в оплате труда между Москвой и регионами. Большое внимание уделяется удержанию персонала.

Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «Будь Здоров»: «Зарплатные ожидания в условиях дефицита медицинских кадров ожидаемо растут — примерно на 10% год к году, по нашим наблюдениям. Однако далеко не всегда в основе лояльности сотрудника к компании лежит финансовый фактор. Чаще имеет место нематериальная мотивация, когда человек растет и развивается профессионально в команде единомышленников, разделяя ценности компании. В борьбе за лучших кандидатов сегодня работодатели разрабатывают программы для привлечения специалистов, развивают систему мотивации персонала. В их числе программы заботы о благополучии сотрудников, которые нацелены на сохранение физического, ментального здоровья коллектива, создание единого контура управления здоровьем персонала.

Не менее важно для сотрудника — и медика в первую очередь — профессиональное развитие. Непрерывное обучение — залог успешного профессионального роста медицинского работника. Поэтому своим сотрудникам мы предлагаем возможность карьерного роста, обучения, реализации и развития компетенций».

Средние рыночные зарплатные предложения работодателей в коммерческой медицине за год выросли в Москве на 10,8%. По данным Росстата, инфляция в Москве в мае составила 8,24%.

Медицинская сфера входит в топ-7 отраслей с наиболее высокой потребностью в персонале (данные по России в целом, август 2025, в порядке убывания количества вакансий): промышленность, производство (больше всего вакансий); строительство, проектирование, недвижимость; логистика, транспорт, склад, ВЭД; ритейл; HoReCa; IT; медицина, фармацевтика.

Мегаполисы по-прежнему оттягивают на себя медицинские кадры из регионов. Этот процесс получил развитие в ковид и продолжается по сей день. В топ-7 регионов с самой высокой потребностью в персонале в сфере медицины и фармацевтики в августе 2025 входят: Москва (больше всего вакансий), Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Новосибирская область, Республика Татарстан.

Наиболее востребованные позиции медработников: врачи-терапевты, фельдшеры и медицинские сестры.

Как растут зарплаты у наиболее востребованных медицинских работников: за 5 лет медианный заработок врачей вырос в 1,5 раза, среднего медперсонала — в 1,7 раза и более.

Какие врачебные специализации являются типично мужскими, а какие — типично женскими? Больше всего доля мужчин в таких медицинских специализациях, как травматология, урология и хирургия. Женщин больше всего в сфере неонатологии и репродуктологии, а также гастроэнтерологии.

Уже несколько лет подряд мы наблюдаем тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между столицей и регионами. За прошедший год разница в зарплатах сильнее всего сократилась в Новосибирске и Ростове-на-Дону (на 4 процентных пункта зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда).