Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей

Как показали итоги исследования сети клиник «Будь Здоров», страховой компании «Ингосстрах» и портала «SuperJob». количество вакансий в сфере медицины за год не изменилось — и это очень показательно, так как для всего рынка труда в 2025 характерно снижение числа вакансий. За 2 года вакансий в медицинской отрасли стало больше на 10%. Количество резюме за год увеличилось на 12%, за 2 года — на 19%. Однако дефицит кадров никуда не делся, медицинская сфера по-прежнему остро нуждается в квалифицированных кадрах.

Показатель

Динамика, %

За год

За 2 года

Количество вакансий

0%

+10%

Количество резюме

+12%

+19%

 

Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах»: «Мы косвенно оцениваем ситуацию на рынке труда в сфере ДМС в том числе по скорости закрытия вакансий. Сегодня найти специалиста с высшим медицинским образованием и клиническим опытом стало настоящим вызовом: процесс подбора занимает больше времени, требует дополнительных усилий и обходится компаниям дороже. Это отражает общую тенденцию на рынке — спрос на квалифицированных специалистов растет, а предложение ограничено. В таких условиях особенно важно выстраивать долгосрочные отношения с сотрудниками и создавать для них привлекательные условия работы».

Запросы работодателей на поиск персонала не совпадают с предложением рабочей силы: на рынке труда сейчас больше тех, кто имеет работу и ищет лучших условий найма (прежде всего по зарплате), это специалисты с большим опытом и высокими зарплатными ожиданиями. Вот как различаются требования активных вакансий для врачей и активная база соискателей:

Опыт работы

Вакансии

Резюме

Нет опыта/до 1 года

45%

4%

1—3 года

43%

4%

3—6 лет

11%

13%

От 6 лет

1%

79%

Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «Будь Здоров»: «Серьёзная проблема рынка труда в частной медицине, равно как и в других отраслях, — дефицит квалифицированных кадров, в том числе управленцев. Конкуренция за высокопрофессиональные кадры будет всегда, кадровый голод с каждым годом становится все серьезнее. В борьбе с кадровым дефицитом мы активно привлекаем в нашу команду молодых специалистов, делаем ставку на развитие сотрудников внутри компании, создаем возможности для профессионального роста и развития. В настоящее время для рынка труда в медицине характерна проблема дефицита квалифицированного среднего медицинского персонала, профильных медицинских специалистов по ряду востребованных направлений, «узких» специалистов из сферы на стыке искусственного интеллекта и медицины. Также всегда востребованы специалисты с большим опытом и собственными практическими наработками.

Считаю, что делать ставку на внутренний рост сотрудника в компании, его профессиональное развитие — в настоящих условиях это наиболее выгодная стратегия компании. Это инвестиции в персонал. Так как новый сотрудник, по сути, обходится бизнесу гораздо дороже, нежели тот, который от нас уходит. Так как в первую очередь это снова вложения в его адаптацию, обучение, это и зарплатные ожидания, которые на рынке медицинских кадров растут в соответствии с уровнем инфляции. Поэтому наша стратегия — удержание и мотивация лояльных и разделяющих ценности компании сотрудников».

Что изменилось в рекрутинге?

Не работодатели выбирают сотрудников, а сотрудники — работодателей. Сроки и стоимость подбора персонала растут. Подбор стал непрерывным и максимально автоматизированным. Компании отказываются от барьеров в найме. Сокращается разрыв в оплате труда между Москвой и регионами. Большое внимание уделяется удержанию персонала.

Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «Будь Здоров»: «Зарплатные ожидания в условиях дефицита медицинских кадров ожидаемо растут — примерно на 10% год к году, по нашим наблюдениям. Однако далеко не всегда в основе лояльности сотрудника к компании лежит финансовый фактор. Чаще имеет место нематериальная мотивация, когда человек растет и развивается профессионально в команде единомышленников, разделяя ценности компании. В борьбе за лучших кандидатов сегодня работодатели разрабатывают программы для привлечения специалистов, развивают систему мотивации персонала. В их числе программы заботы о благополучии сотрудников, которые нацелены на сохранение физического, ментального здоровья коллектива, создание единого контура управления здоровьем персонала.

Не менее важно для сотрудника — и медика в первую очередь — профессиональное развитие. Непрерывное обучение — залог успешного профессионального роста медицинского работника. Поэтому своим сотрудникам мы предлагаем возможность карьерного роста, обучения, реализации и развития компетенций».

Средние рыночные зарплатные предложения работодателей в коммерческой медицине за год выросли в Москве на 10,8%. По данным Росстата, инфляция в Москве в мае составила 8,24%.

Сфера деятельности

Прирост за год, %

ИТР в строительстве

+17,8%

Кадры

+17,6%

Информационные технологии

+13%

Рабочие в строительстве

+13%

ИТР в промышленности

+12,5%

Банки

+12,2%

Рабочие в промышленности

+12%

Маркетинг/реклама/PR

+11,8%

Медперсонал

+10,8%

Ритейл

+9,8%

Транспорт и склад

+9,2%


Медицинская сфера входит в топ-7 отраслей с наиболее высокой потребностью в персонале (данные по России в целом, август 2025, в порядке убывания количества вакансий): промышленность, производство (больше всего вакансий); строительство, проектирование, недвижимость; логистика, транспорт, склад, ВЭД; ритейл; HoReCa; IT.

Медицина, фармацевтика

Мегаполисы по-прежнему оттягивают на себя медицинские кадры из регионов. Этот процесс получил развитие в ковид и продолжается по сей день. В топ-7 регионов с самой высокой потребностью в персонале в сфере медицины и фармацевтики в августе 2025 входят: Москва (больше всего вакансий), Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Новосибирская область, Республика Татарстан.

Наиболее востребованные позиции медработников: врачи-терапевты, фельдшеры и медицинские сестры.

Топ-5 наиболее востребованных позиций в медицинской сфере РФ в августе 2025 (в порядке убывания количества вакансий)

Высший медицинский персонал

(врачи-специалисты)

Средний и младший

медицинский персонал

Врач-терапевт (больше всего вакансий)

Фельдшер скорой медицинской помощи (больше всего вакансий)

Врач-хирург общей практики

Медицинская сестра палатная

Врач-невролог

Медицинская сестра операционная

Врач-педиатр

Санитар

Врач-офтальмолог

Медицинская сестра анестезист


Как растут зарплаты у наиболее востребованных медицинских работников

За 5 лет медианный заработок врачей вырос в 1,5 раза, среднего медперсонала — в 1,7 раза и более.
Москва, полный рабочий день, работа на территории работодателя, 1 ставка

Позиция

Рыночная заработная плата,

Net (на руки, после уплаты налогов),

рублей в месяц

Темп

Прироста

Медианной

Заработной

платы, %

минимальная

Средняя

(медиана)

максимальная

за год

за 5 лет

Высший медицинский персонал (указана зарплата fix+%)

Врач-терапевт

70000

150000

350000

7%

50%

Врач-хирург общей практики

90000

150000

320000

11%

50%

Врач-невролог

90000

160000

400000

7%

60%

Врач-педиатр

80000

150000

300000

11%

50%

Врач-офтальмолог

70000

150000

400000

7%

58%

Средний и младший медицинский персонал (указана зарплата fix)

Фельдшер скорой медицинской помощи

70000

100000

200000

11%

67%

Медицинская сестра палатная

60000

85000

150000

6%

70%

Медицинская сестра операционная

70000

100000

170000

11%

67%

Санитар

40000

65000

100000

8%

86%

Медицинская сестра анестезист

70000

100000

230000

11%

67%


Какие врачебные специализации являются типично мужскими, а какие — типично женскими?

Больше всего доля мужчин в таких медицинских специализациях, как травматология, урология и хирургия. Женщин больше всего в сфере неонатологии и репродуктологии, а также гастроэнтерологии.

Мужчины

Женщины

Врач травматолог-ортопед — 87%

Врач-неонатолог — 90%

Врач-уролог— 86%

Врач-репродуктолог — 90%

Врач-хирург — 77%

Врач-гастроэнтеролог — 89%


Уже несколько лет подряд мы наблюдаем тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между столицей и регионами. За прошедший год разница в зарплатах сильнее всего сократилась в Новосибирске и Ростове-на-Дону (на 4 процентных пункта зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда).

Как зарплаты медицинского персонала отличаются в городах-миллионниках по отношению к Москве

Город-миллионник

Различия в зарплатных

предложениях по сравнению с Москвой

Динамика

за год,

процентных

пунктов

Для врачей-специалистов

Для среднего

Медицинского

персонала

Санкт-Петербург

↓ на 13—14%

↓ на 6—7%

Волгоград

↓ на 36—37%

↓ на 30—31%

Воронеж

↓ на 32—33%

↓ на 26—27%

+1 п.п.

Екатеринбург

↓ на 21—23%

↓ на 15—16%

Казань

↓ на 26—27%

↓ на 20—21%

+2 п.п.

Краснодар

↓ на 27—28%

↓ на 21—22%

Красноярск

↓ на 26—27%

↓ на 20—21%

Нижний Новгород

↓ на 29—30%

↓ на 23—24%

+2 п.п.

Новосибирск

↓ на 25—27%

↓ на 19—21%

+4 п.п.

Омск

↓ на 34—35%

↓ на 28—29%

+1 п.п.

Пермь

↓ на 33—34%

↓ на 27—28%

+2 п.п.

Ростов-на-Дону

↓ на 28—29%

↓ на 22—23%

+4 п.п.

Самара

↓ на 31—32%

↓ на 25—26%

+1 п.п.

Уфа

↓ на 31—33%

↓ на 25—27%

+1 п.п.

Челябинск

↓ на 29—31%

↓ на 23—25%

+1 п.п.


Кому сегодня предлагают от 500 тысяч рублей в месяц? Топ вакансий медперсонала в августе 2025 на «SuperJob»

Врачи-специалисты

Зарплатное предложение, Net, fix+%, рублей в месяц

Населенный пункт

Врач гинеколог-репродуктолог

от 600 000

Москва

Врач стоматолог-ортопед

от 500 000

Москва

Врач травматолог-ортопед

до 350 000

Химки

Врач ультразвуковой диагностики

от 300 000

Люберцы

Врач акушер-гинеколог

от 300 000

Москва

Врач-оториноларинголог

от 280 000

Чукотский автономный округ, Эгвекинот

Врач-психиатр

250 000 — 300 000

Москва

Врач-терапевт судовой

от 250 000

Архангельск

Врач-терапевт

от 250 000

ЯНАО, Тарко-Сале

Врач-оториноларинголог

от 250 000

Кострома

Средний и младший

медицинский персонал

Зарплатное

предложение, Net,

рублей в месяц

Населенный пункт

Операционная медицинская сестра нейрохирургии

160 000 — 200 000

Москва

Зубной техник

150 000 — 200 000

Москва

Рентгенолаборант

от 150 000

Москва

Фельдшер скорой медицинской помощи

от 140 000

Чукотский автономный округ, Эгвекинот

Медицинская сестра палатная

от 140 000

Чукотский автономный округ, Эгвекинот

Старшая медицинская сестра стоматологической клиники

от 140 000

Москва

Выездная медицинская сестра

135 000 — 165 000

Москва

Медицинская сестра-анестезист реанимации

135 000 — 150 000

Москва

Выездная медицинская сестра

от 135 000

Москва

Массажист, реабилитолог

130 000 — 150 000

ЯНАО, Тарко-Сале

