Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
Как показали итоги исследования сети клиник «Будь Здоров», страховой компании «Ингосстрах» и портала «SuperJob». количество вакансий в сфере медицины за год не изменилось — и это очень показательно, так как для всего рынка труда в 2025 характерно снижение числа вакансий. За 2 года вакансий в медицинской отрасли стало больше на 10%. Количество резюме за год увеличилось на 12%, за 2 года — на 19%. Однако дефицит кадров никуда не делся, медицинская сфера по-прежнему остро нуждается в квалифицированных кадрах.
|
Показатель
|
Динамика, %
|
За год
|
За 2 года
|
Количество вакансий
|
0%
|
+10%
|
Количество резюме
|
+12%
|
+19%
Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах»: «Мы косвенно оцениваем ситуацию на рынке труда в сфере ДМС в том числе по скорости закрытия вакансий. Сегодня найти специалиста с высшим медицинским образованием и клиническим опытом стало настоящим вызовом: процесс подбора занимает больше времени, требует дополнительных усилий и обходится компаниям дороже. Это отражает общую тенденцию на рынке — спрос на квалифицированных специалистов растет, а предложение ограничено. В таких условиях особенно важно выстраивать долгосрочные отношения с сотрудниками и создавать для них привлекательные условия работы».
Запросы работодателей на поиск персонала не совпадают с предложением рабочей силы: на рынке труда сейчас больше тех, кто имеет работу и ищет лучших условий найма (прежде всего по зарплате), это специалисты с большим опытом и высокими зарплатными ожиданиями. Вот как различаются требования активных вакансий для врачей и активная база соискателей:
|
Опыт работы
|
Вакансии
|
Резюме
|
Нет опыта/до 1 года
|
45%
|
4%
|
1—3 года
|
43%
|
4%
|
3—6 лет
|
11%
|
13%
|
От 6 лет
|
1%
|
79%
Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «Будь Здоров»: «Серьёзная проблема рынка труда в частной медицине, равно как и в других отраслях, — дефицит квалифицированных кадров, в том числе управленцев. Конкуренция за высокопрофессиональные кадры будет всегда, кадровый голод с каждым годом становится все серьезнее. В борьбе с кадровым дефицитом мы активно привлекаем в нашу команду молодых специалистов, делаем ставку на развитие сотрудников внутри компании, создаем возможности для профессионального роста и развития. В настоящее время для рынка труда в медицине характерна проблема дефицита квалифицированного среднего медицинского персонала, профильных медицинских специалистов по ряду востребованных направлений, «узких» специалистов из сферы на стыке искусственного интеллекта и медицины. Также всегда востребованы специалисты с большим опытом и собственными практическими наработками.
Считаю, что делать ставку на внутренний рост сотрудника в компании, его профессиональное развитие — в настоящих условиях это наиболее выгодная стратегия компании. Это инвестиции в персонал. Так как новый сотрудник, по сути, обходится бизнесу гораздо дороже, нежели тот, который от нас уходит. Так как в первую очередь это снова вложения в его адаптацию, обучение, это и зарплатные ожидания, которые на рынке медицинских кадров растут в соответствии с уровнем инфляции. Поэтому наша стратегия — удержание и мотивация лояльных и разделяющих ценности компании сотрудников».
Что изменилось в рекрутинге?
Не работодатели выбирают сотрудников, а сотрудники — работодателей. Сроки и стоимость подбора персонала растут. Подбор стал непрерывным и максимально автоматизированным. Компании отказываются от барьеров в найме. Сокращается разрыв в оплате труда между Москвой и регионами. Большое внимание уделяется удержанию персонала.
Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «Будь Здоров»: «Зарплатные ожидания в условиях дефицита медицинских кадров ожидаемо растут — примерно на 10% год к году, по нашим наблюдениям. Однако далеко не всегда в основе лояльности сотрудника к компании лежит финансовый фактор. Чаще имеет место нематериальная мотивация, когда человек растет и развивается профессионально в команде единомышленников, разделяя ценности компании. В борьбе за лучших кандидатов сегодня работодатели разрабатывают программы для привлечения специалистов, развивают систему мотивации персонала. В их числе программы заботы о благополучии сотрудников, которые нацелены на сохранение физического, ментального здоровья коллектива, создание единого контура управления здоровьем персонала.
Не менее важно для сотрудника — и медика в первую очередь — профессиональное развитие. Непрерывное обучение — залог успешного профессионального роста медицинского работника. Поэтому своим сотрудникам мы предлагаем возможность карьерного роста, обучения, реализации и развития компетенций».
Средние рыночные зарплатные предложения работодателей в коммерческой медицине за год выросли в Москве на 10,8%. По данным Росстата, инфляция в Москве в мае составила 8,24%.
|
Сфера деятельности
|
Прирост за год, %
|
ИТР в строительстве
|
+17,8%
|
Кадры
|
+17,6%
|
Информационные технологии
|
+13%
|
Рабочие в строительстве
|
+13%
|
ИТР в промышленности
|
+12,5%
|
Банки
|
+12,2%
|
Рабочие в промышленности
|
+12%
|
Маркетинг/реклама/PR
|
+11,8%
|
Медперсонал
|
+10,8%
|
Ритейл
|
+9,8%
|
Транспорт и склад
|
+9,2%
Медицинская сфера входит в топ-7 отраслей с наиболее высокой потребностью в персонале (данные по России в целом, август 2025, в порядке убывания количества вакансий): промышленность, производство (больше всего вакансий); строительство, проектирование, недвижимость; логистика, транспорт, склад, ВЭД; ритейл; HoReCa; IT.
Медицина, фармацевтика
Мегаполисы по-прежнему оттягивают на себя медицинские кадры из регионов. Этот процесс получил развитие в ковид и продолжается по сей день. В топ-7 регионов с самой высокой потребностью в персонале в сфере медицины и фармацевтики в августе 2025 входят: Москва (больше всего вакансий), Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Новосибирская область, Республика Татарстан.
Наиболее востребованные позиции медработников: врачи-терапевты, фельдшеры и медицинские сестры.
Топ-5 наиболее востребованных позиций в медицинской сфере РФ в августе 2025 (в порядке убывания количества вакансий)
|
Высший медицинский персонал
(врачи-специалисты)
|
Средний и младший
медицинский персонал
|
Врач-терапевт (больше всего вакансий)
|
Фельдшер скорой медицинской помощи (больше всего вакансий)
|
Врач-хирург общей практики
|
Медицинская сестра палатная
|
Врач-невролог
|
Медицинская сестра операционная
|
Врач-педиатр
|
Санитар
|
Врач-офтальмолог
|
Медицинская сестра анестезист
Как растут зарплаты у наиболее востребованных медицинских работников
За 5 лет медианный заработок врачей вырос в 1,5 раза, среднего медперсонала — в 1,7 раза и более.
Москва, полный рабочий день, работа на территории работодателя, 1 ставка
|
Позиция
|
Рыночная заработная плата,
Net (на руки, после уплаты налогов),
рублей в месяц
|
Темп
Прироста
Медианной
Заработной
платы, %
|
минимальная
|
Средняя
(медиана)
|
максимальная
|
за год
|
за 5 лет
|
Высший медицинский персонал (указана зарплата fix+%)
|
Врач-терапевт
|
70000
|
150000
|
350000
|
7%
|
50%
|
Врач-хирург общей практики
|
90000
|
150000
|
320000
|
11%
|
50%
|
Врач-невролог
|
90000
|
160000
|
400000
|
7%
|
60%
|
Врач-педиатр
|
80000
|
150000
|
300000
|
11%
|
50%
|
Врач-офтальмолог
|
70000
|
150000
|
400000
|
7%
|
58%
|
Средний и младший медицинский персонал (указана зарплата fix)
|
Фельдшер скорой медицинской помощи
|
70000
|
100000
|
200000
|
11%
|
67%
|
Медицинская сестра палатная
|
60000
|
85000
|
150000
|
6%
|
70%
|
Медицинская сестра операционная
|
70000
|
100000
|
170000
|
11%
|
67%
|
Санитар
|
40000
|
65000
|
100000
|
8%
|
86%
|
Медицинская сестра анестезист
|
70000
|
100000
|
230000
|
11%
|
67%
Какие врачебные специализации являются типично мужскими, а какие — типично женскими?
Больше всего доля мужчин в таких медицинских специализациях, как травматология, урология и хирургия. Женщин больше всего в сфере неонатологии и репродуктологии, а также гастроэнтерологии.
|
Мужчины
|
Женщины
|
Врач травматолог-ортопед — 87%
|
Врач-неонатолог — 90%
|
Врач-уролог— 86%
|
Врач-репродуктолог — 90%
|
Врач-хирург — 77%
|
Врач-гастроэнтеролог — 89%
Уже несколько лет подряд мы наблюдаем тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между столицей и регионами. За прошедший год разница в зарплатах сильнее всего сократилась в Новосибирске и Ростове-на-Дону (на 4 процентных пункта зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда).
Как зарплаты медицинского персонала отличаются в городах-миллионниках по отношению к Москве
|
Город-миллионник
|
Различия в зарплатных
предложениях по сравнению с Москвой
|
Динамика
за год,
процентных
пунктов
|
Для врачей-специалистов
|
Для среднего
Медицинского
персонала
|
Санкт-Петербург
|
↓ на 13—14%
|
↓ на 6—7%
|
—
|
Волгоград
|
↓ на 36—37%
|
↓ на 30—31%
|
—
|
Воронеж
|
↓ на 32—33%
|
↓ на 26—27%
|
+1 п.п.
|
Екатеринбург
|
↓ на 21—23%
|
↓ на 15—16%
|
—
|
Казань
|
↓ на 26—27%
|
↓ на 20—21%
|
+2 п.п.
|
Краснодар
|
↓ на 27—28%
|
↓ на 21—22%
|
—
|
Красноярск
|
↓ на 26—27%
|
↓ на 20—21%
|
—
|
Нижний Новгород
|
↓ на 29—30%
|
↓ на 23—24%
|
+2 п.п.
|
Новосибирск
|
↓ на 25—27%
|
↓ на 19—21%
|
+4 п.п.
|
Омск
|
↓ на 34—35%
|
↓ на 28—29%
|
+1 п.п.
|
Пермь
|
↓ на 33—34%
|
↓ на 27—28%
|
+2 п.п.
|
Ростов-на-Дону
|
↓ на 28—29%
|
↓ на 22—23%
|
+4 п.п.
|
Самара
|
↓ на 31—32%
|
↓ на 25—26%
|
+1 п.п.
|
Уфа
|
↓ на 31—33%
|
↓ на 25—27%
|
+1 п.п.
|
Челябинск
|
↓ на 29—31%
|
↓ на 23—25%
|
+1 п.п.
Кому сегодня предлагают от 500 тысяч рублей в месяц? Топ вакансий медперсонала в августе 2025 на «SuperJob»
|
Врачи-специалисты
|
Зарплатное предложение, Net, fix+%, рублей в месяц
|
Населенный пункт
|
от 600 000
|
Москва
|
от 500 000
|
Москва
|
до 350 000
|
Химки
|
от 300 000
|
Люберцы
|
от 300 000
|
Москва
|
от 280 000
|
Чукотский автономный округ, Эгвекинот
|
250 000 — 300 000
|
Москва
|
от 250 000
|
Архангельск
|
от 250 000
|
ЯНАО, Тарко-Сале
|
от 250 000
|
Кострома
|
Средний и младший
медицинский персонал
|
Зарплатное
предложение, Net,
рублей в месяц
|
Населенный пункт
|
160 000 — 200 000
|
Москва
|
150 000 — 200 000
|
Москва
|
от 150 000
|
Москва
|
от 140 000
|
Чукотский автономный округ, Эгвекинот
|
от 140 000
|
Чукотский автономный округ, Эгвекинот
|
от 140 000
|
Москва
|
135 000 — 165 000
|
Москва
|
135 000 — 150 000
|
Москва
|
от 135 000
|
Москва
|
130 000 — 150 000
|
ЯНАО, Тарко-Сале