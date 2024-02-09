Рынок труда в леспроме по итогам 2023 года - версия hh.ru

Эксперты hh.ru подвели итоги 2023 года в лесопромышленном комплексе России и выяснили, какие специалисты были самыми востребованными в прошлом году, какие им предлагали зарплаты и как изменился спрос у работодателей на сотрудников.

Общие данные

В конце 2023 года hh.ru провёл опрос, в котором приняли участие 529 респондентов из ключевых сфер бизнеса, и в том числе из лесопромышленного комплекса.

О позитивном

• 39% компаний позитивно оценивают своё положение на рынке труда в 2024 году, ещё 43% говорят о стабильности;

• у 22% работодателей 2023 год прошёл лучше, чем три последних (2020–2022 годы);

• в 35% компаний человекоцентричность всегда была в фокусе бизнеса;

• более 60% респондентов отметили, что они повышали зарплаты сотрудникам;

• 39% компаний добились улучшения условий труда для работников;

• 63% HR-специалистов ожидают повышения окладов и численности персонала в компании в 2024 году;

• 83% HR-менеджеров заявили, что в 2023 году у них не было сокращения штата.

«С одной стороны, можно порадоваться тому, как бизнес в целом закончил 2023 год. С другой — всем без исключения придётся столкнуться с перетоком людей между конкурирующими сферами и компаниями, учитывая планы организаций по увеличению численности и текущий дефицит кадров на рынке труда. В роли экономического балансира этого самого дефицита выступят зарплаты.

Бизнесу необходимо понять мысль: компании продолжают расти в условиях жёсткого дефицита кадров, но подобный рост возможен только за счёт «каннибализации» людей друг у друга. Некрасиво, но факт. На этом фоне работа над удержанием должна стать ключевым фокусом для любой компании», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.

О негативном

Абсолютное большинство респондентов согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году. Три из четырёх компаний заявили, что в 2023 году увеличились сроки найма. Более чем 70% работодателей стало сложнее искать и нанимать персонал, а у 37% увеличилась текучесть кадров.

В качестве топ-3 внутренних причин дефицита кадров респонденты назвали:

• неконкурентный уровень зарплаты (49%), что грозит компании стать донором людей для рынка труда;

• недостаточное развитие бренда работодателя (35%);

• непривлекательные условия труда (30%).

Все эти факторы влияют и на привлечение, и на удержание персонала. В свою очередь в тройку внешних причин дефицита кадров вошли: внешние события (62%), отсутствие на рынке специалистов с требуемыми навыками (52%) и демография (46%).

Спрос и предложение

По итогам 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru в лесопромышленной сфере почти 64 тысячи вакансий. По сравнению с 2022 годом количество таких вакансий выросло на 35%.

В разрезе регионов больше всего вакансий было размещено работодателями из Москвы (более 9 тысяч, или 15% вакансий от всего объёма предложений о работе по стране за год). Также демонстрировал на протяжение всего года спрос на персонал бизнес из Московской области (12%, или 7,6 тысячи вакансий), Петербурга (5,5 тысячи, или 8,7% вакансий).

Среди регионов СЗФО в топ-20 по числу вакансий и спросу на работников в 2023 году попали Петербург, Архангельская и Ленинградская область.

При этом год к году сильнее всего прирост вакансий в леспроме произошёл в Свердловской области (по итогам годы было размещено почти 1,4 тысячи вакансий, что на 79% больше, чем в 2022 году). Также прирост спроса на работников наиболее сильно выражен за год в Ленобласти (почти 1,5 тысячи вакансий, что на 63% больше потребности в 2022 году), в Московской (+56%), Ростовской (+56%), Новосибирской (+53%) областях.

Одни из самых высоких зарплат в 2023 году в леспроме предлагали работодатели Москвы (от 80460 до 160000 рублей), Петербурга (от 63218 до 114943), Московской области (от 63218 до 103448), Красноярского края (от 57471 до 103448), Свердловской (от 56400 до 102550) и Нижегородской (от 50000 до 100000) области.

Регион Диапазон зарплат в 2023 Диапазон зарплат в 2022 Доля вакансий от всего объема Динамика вакансий за год Москва 80 460 - 160 000 68 966 - 137 931 14,6% 38% Московская область 63 218 - 103 448 57 471 - 94 612 12% 56% Санкт-Петербург 63 218 - 114 943 57 471 - 98 851 8,7% 43% Краснодарский край 45 977 - 80 460 45 977 - 91 954 4,3% 44% Архангельская область 52 874 - 91 954 40 230 - 68 966 3,1% 29% Нижегородская область 50 000 - 100 000 51 724 - 91 954 2,8% 33% Иркутская область 51 347 - 94 200 45 000 - 80 460 2,6% -19% Пермский край 45 977 - 82 759 50 000 - 103 448 2,5% 29% Хабаровский край 50 591 - 80 460 40 000 - 63 218 2,5% 48% Ленинградская область 57 471 - 80 460 40 230 - 80 000 2,3% 63% Республика Татарстан 51 724 - 91 954 40 230 - 68 966 2,3% 30% Красноярский край 57 471 - 103 448 57 471 - 91 954 2,2% 8% Свердловская область 56 400 - 102 550 36 782 - 59 770 2,2% 79% Томская область 41 379 - 68 966 51 000 - 74 713 1,9% 19% Владимирская область 45 977 - 80 460 34 483 - 57 471 1,8% 8% Новосибирская область 55 172 - 91 954 42 414 - 91 954 1,8% 53% Калужская область 47 126 - 91 954 45 977 - 103 448 1,6% 46% Тульская область 45 000 - 68 966 51 724 - 103 448 1,4% 6% Ростовская область 51 724 - 91 954 43 678 - 90 489 1,4% 56% Удмуртская Республика 45 000 - 68 966 34 483 - 57 471 1,3% 37%

По итогам года наиболее востребованными специалистами в лесопромышленном хозяйстве страны, судя по количеству вакансий, стали клиентские менеджеры (11% вакансий), инженеры-конструкторы (6%), а также целый ряд «синих» воротничков, а именно токари, слесари, водители, разнорабочие, сварщики, операторы станков, электромонтажники, машинисты и упаковщики.

Профессия Доля вакансий Диапазон зарплат в вакансиях Менеджер по продажам 11% 63 218 - 114 943 Инженер-конструктор, проектировщик 6% 74 713 - 172 414 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 5% 68 966 - 80 460 Слесарь, сантехник 5% 40 356 - 55 000 Сервисный инженер, инженер-механик 4% 94 828 - 137 931 Водитель 4% 63 218 - 114 943 Технолог 3% 68 966 - 126 437 Разнорабочий 2,9% 45 000 - 63 218 Сварщик 2,8% 80 460 - 140 000 Бухгалтер 2,4% 51 724 - 80 460 Оператор станков с ЧПУ 2,4% 71 178 - 111 034 Кладовщик 2,3% 51 724 - 80 460 Оператор производственной линии 2,0% 57 471 - 78 161 Электромонтажник 1,9% 45 977 - 120 690 Менеджер по закупкам 1,8% 60 000 - 104 224 Машинист 1,6% 57 471 - 95 000 Начальник смены, мастер участка 1,6% 89 080 - 101 724 Упаковщик, комплектовщик 1,3% 57 471 - 63 218

Условия работодателей и запросы кандидатов

Требования по опыту: за год работодатели в лесопромышленном секторе на 2п.п. увеличили долю вакансий, подходящих для соискателей без опыта (в целом по рынку каждая пятая или 20% вакансий доступны соискателям без какого-либо опыта в профессии).

Вахтовый метод работы стали предлагать реже: по итогам года вакансии с вахтовым вариантов пребывания сотрудников достигли уровня в 2,7 тысячи. Если сравнивать с 2022 годом доля таких предложений упала на 1%. При этом бизнес стал на 8% чаще предлагать форматы частичной занятости.

Требования по наличию образования: спрос на специалистов, имеющих средне-специальное образование в отрасли за год, вырос на 2п.п. до 13%. И при этом на 2п.п. упала доля вакансий с требованием наличия высшего образования до 28% у кандидатов.

Зарплатные запросы изменились в целом по рынку и сфера леспрома не исключение: на данный момент соискатели, как правило, запрашивают доход в диапазоне от 60 тысяч до 115 тысяч рублей. Это превышает запросы 2022 года в среднем на 10 тысяч рублей.

Изменение запросов работников тоже имеются: люди больше не готовы работать исключительно за деньги, им важно видеть ценность и смысл того, во что они вкладывают силы и время, получать обратную связь, расти и развиваться. И речь идёт не только о высококвалифицированных белых воротничках, для которых работа всегда была наполнена определённым смыслом, но и о представителях рабочего и линейного персонала. Все сотрудники без исключения хотят человеческого отношения к себе и к своему труду. Это своего рода переход от модели винтика производственного процесса — к личности. Несмотря на то, что российские HR-стратегии в 2023 году сделали некоторое количество шагов в направлении человекоцентричности, российский бизнес в целом пока в самом начале этого пути. Плюс компании не готовы по ИТ- и бизнес-процессам к поддержке новых форматов работы, на которые есть запрос у кандидатов.

Ожидания от 2024 года

Удивительная ситуация: несмотря на не вполне позитивный экономический консенсус-прогноз на 2024 год и сложный контекст рынка труда, почти половина СЕО в рамках опроса по итогам 2023 года крайне позитивно оценивает положение компании на рынке в 2024 году. Причём подобные цифры встречаются не только в опросах hh.ru, но и в исследованиях консалтинговых компаний.

Для сравнения: в 2021 году только 12% топ-менеджеров смотрели оптимистично в будущий 2022 год, годом позже — в 2022 году — 14%, а сейчас этот показатель вырос в разы и достиг 46%.

Если обратить внимание на оценку будущих перспектив у респондентов других уровней, можно увидеть гораздо более сдержанный оптимизм: только треть HRD и HR-менеджеров настроена столь же позитивно, как и СЕО. Подобный дисбаланс как минимум настораживает. Варианта два: либо эйчары не погружены в реалии бизнеса и не до конца понимают планы компаний, либо бизнес до конца не осознаёт, что потом предстоит делать в полях. Оба сценария ничего хорошего не предвещают.

«Возможно, этот разрыв говорит о защитном оптимизме СЕО, поэтому я бы предложила HR-менеджерам, которые примерно понимают, что их ждёт, аккуратно мониторить состояние топ-команды и включаться, потому что такой мощный позитив со стороны топ-менеджмента может не просто аффектить подбор, но создать внезапный кризис совершенно на пустом месте. Важно заземлять бизнес-лидеров на этапе стратегирования и планирования операционной деятельности, поскольку делать всё предстоит руками эйчаров», - замечает Марина Львова, партнёр «UpScale».

С другой стороны, то, с чем все целевые аудитории респондентов более-менее согласны, — дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году и будет главным тормозом экономики в ближайшие несколько лет.

Набрать новых людей быстро и просто в 2024 году не получится, потому что ещё 62% компаний хотят увеличивать численность персонала в 2024 году. При этом сдерживать темпы прироста зарплат компании — представители этой отрасли тоже не собираются: 78% намерены повышать оклады сотрудников в 2024 году.

Конкурировать исключительно в поле зарплатных предложений — не самая выгодная HR-стратегия, поскольку раздувание зарплатного пузыря всегда приводило к тому, что он рано или поздно лопался. Однако нужно признать: рынок сегодня реагирует на ситуацию максимально рыночным образом — за дефицитный ресурс всегда приходится платить больше денег, и с этим придётся смириться.