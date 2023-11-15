На лыжном комплексе «Тирвас» в Кировске пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка»Новая уникальная погрузочно-разгрузочная операция выполнена в ММТП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 14:00

Рынок труда в сфере лесной промышленности: итоги 10 месяцев 2023 года в фактах

Аналитики hh.ru подготовили топ фактов о рынке труда в сфере лесной промышленности по итогам десяти месяцев 2023 года.

Факт №1. С начала года российские компании разместили на hh.ru более 42000 вакансий в сфере лесной промышленности и деревообработки. Это превышает показатели прошлого года на 34%.

Факт №2. Регионами-лидерами по спросу на новых работников в сфере леспрома в 2023 году являются Москва (более 65000 вакансий или 15% от всего объема вакансий в отрасли), Московская область (более 5 000 вакансий или 12%), Петербург (более 3 500 или 9% вакансий), Хабаровский край (3%), Нижегородская область (2,9%), Краснодарский край (2,8%), Архангельская область (2,8%), Красноярский край (2,6%).

Факт №3. Рыночный диапазон зарплат до вычета НДФЛ в лесной отрасли в целом по стране на данный момент 55000₽ - 114943₽. За год предлагаемая зарплата в данной сфере выросла на 13000₽.

Факт №4. В топ наиболее востребованных профессий в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности с начала 2023 года входят менеджеры по продажам (на них приходится 16% от всего объема вакансий в сфере), инженер-конструктор (7%), сервисный инженер (4,3%), бухгалтер (4%), программист (3%), технолог (2,5%), токарь, машинист.

Факт №5. С января по октябрь российские работодатели разместили более 10000 вакансий, подходящих соискателям без опыта. Это больше, чем за тот же периоде в 2022 году на 68%. Кроме того, бизнес на 23% стал чаще искать и приглашать соискателей для работы в проекте. Доля стажировки в леспроме увеличилась на +60%. Удаленный формат работы также популярен среди работодателей в отрасли: число вакансий на «удаленке» год к году выросло на 35%.

«Ситуация с нехваткой рабочих кадров в лесопромышленной отрасли остаётся сложной. ЛПК остро нуждается в специалистах как «серых», так и «голубых» воротничков. В последнее время действительно выросла потребность в сотрудниках. С каждым месяцем мы всё больше набираем персонал. Наиболее остро ЛПК сейчас нуждается в профессионалах узких специальностей, а также работников, на первый взгляд не совсем свойственных деревообрабатывающим производствам, например, менеджеров по цифровым проектам. Если говорить про практику «Свезы», то мы сейчас находимся в активном поиске работников на производство (операторы, сборщики, водители погрузчиков и т.д.), специалистов в техническую службу (инженеры АСУ ТП, инженеры-механики и т.д), а также экспертов по охране труда и промышленной безопасности, экологии, технологии деревообработки», - отмечает Ирина Казанцева, директор по организационному развитию и персоналу компании «Свеза».

Сложная ситуация, в которой оказался бизнес на всём рынке труда заставляет работодателей применять новые форматы поиска персонала, а также отказываться от шаблонного мышления при отборе персонала. В частности, компаниям нужно смотреть максимально широко на возможности рынка труда, а это значит — нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен. К таким категориям потенциальных работников относятся соискатели моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидаты с инвалидностью, декретницы и мамы с маленькими детьми, мигранты — как внутренние, так и внешние, а также «полосатые» воротнички — осуждённые за разные правонарушения. Другими словами — найм без предубеждений.

«Помимо традиционных инструментов по привлечению новых кадров мы активно развиваем digital-инструменты, в том числе облачный сервис AI для автоматизации части воронки подбора, которая позволяет увеличить количество обработанных кандидатов. Оптимизируем процесс подбора специалистов, расширяем источники привлечения соискателей с помощью лидогенерации, таргета и RPO.

Также мы делаем большой упор на подбор сотрудников среди молодежи. Сейчас компания работает над созданием квотируемых рабочих мест для студентов, которые будут закрепляться за ними на все время обучения. Молодые специалисты смогут приходить не просто практику, а полноценно стажироваться и получать зарплату. Обновление и улучшение в скором времени ожидает и нашу стажёрскую программу, которая хорошо показала себя как в докризисное время, так и в период геополитических изменений», - отмечает Ирина Казанцева, директор по организационному развитию и персоналу компании «Свеза».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в сфере лесной промышленности: итоги 10 месяцев 2023 года в фактах
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Svetoslav
14.11.23 10:33
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
Moreman
13.11.23 23:00
Хорошая новость для стариков! Им пенсию поднимут c 1 января на 7,5%, а летом тарифы ЖКХ поднимут на 9,9% - это по-нашему! С любовью к России.
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Хищники. Большие и редкие». Документальный фильм (12+)16:00«Выходные на колесах». Познавательная программа (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок растут, рубль стабилен к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика