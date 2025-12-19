Мурманскстат подготовил оперативную информацию об уровне цен на рынке коммерческой недвижимости в Мурманской области в III квартале 2025 года.

Как сообщает статистическое ведомство, средние цены аренды одного квадратного метра общей площади объектов коммерческой недвижимости по видам в Мурманской области в III квартале 2025 года в расчёте на месяц составили: по зданиям – 941,75 рубля; помещениям – 710,74; сооружениям – 319,27 рубля.

А в это время, как пишет «Российская газета», инвестиции в площадки под девелопмент в этом году резко снизились. Застройщики приостановили покупку земли, а некачественные участки пытаются распродать.

Рынок земельных участков под девелопмент в России переживает один из самых значительных спадов за последние годы, отмечает президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков. Инвестиции в землю под жилую застройку в первом полугодии 2025 года упали примерно в четыре раза по сравнению с началом 2024 года. Среди основных причин - высокие ставки, дорогая ипотека, сворачивание льготных программ и удорожание строительства.

Девелоперы вынуждены переосмысливать стратегии реализации проектов, отмечается в исследовании портала Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) и агентства «Яков и партнёры». Низкая доступность финансирования снижает инвестиции в покупку новых площадок, откладывая старт новых проектов после исчерпания земельного банка, накопленного в прежние годы.

У девелопера есть несколько вариантов действий, считают эксперты. Это продажа участков, не имеющих экономического потенциала, возможно даже с убытком. Покупка стрессовых активов, их переосмысление и подготовка к новой экономической модели. Третий вариант - заключение соглашений с собственниками земли, предусматривающих не плату за землю, а долю в прибыли. Рынок впервые созрел до того, чтобы земля перестала быть самоцелью. В ближайшие два года именно способность девелопера «разморозить» капитал в земле определит, кто выживет, а кто станет объектом консолидации, уверены аналитики.

Следующий год с большой вероятностью не принесет резкого восстановления - скорее всего, рынок будет стабилизироваться, но без перехода к активному росту, считает Глушков. Улучшение ситуации возможно только при смягчении условий финансирования - снижении ключевой ставки и удешевлении кредитов. В противном случае девелоперы продолжат вести себя осторожно, фокусируясь на уже подготовленных площадках.