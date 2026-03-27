«Рыжая»: подведены итоги областного конкурса детских и юношеских любительских театров «Новая энергия»

В преддверии Всемирного дня театра на сцене «Кировки» собрались самодеятельные театральные коллективы из Мурманска, Колы, Заозерска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Полярного, Снежногорска и Полярных Зорь, чтобы побороться за главные награды конкурса. Зрители насладились яркими премьерами, смелыми режиссёрскими решениями и искренними актёрскими работами.

Конкурс оценивало компетентное жюри в составе: Семён Игоревич Филиппов, режиссёр театра и кино, преподаватель, руководитель театральной студии «Камера-Мотор» Дом культуры «Ровесник» г. Челябинск; Фёдор Николаевич Чернышёв, режиссёр театра, руководитель народного самодеятельного коллектива театра им. Н.Д. Юшкевича с. Ловозеро; Светлана Анатольевна Лебедева, актриса Мурманского областного драматического театра.

Как сообщает vk.com/odkkirova, по итогам конкурса Гран-при удостоен спектакль «Рыжая». Автор: Ксения Викторовна Драгунская, Образцовый самодеятельный коллектив «Молодёжный театр «Ленинградский проспект», Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда», г. Оленегорск. Режиссёр, художник-постановщик, художник по костюмам: Валентина Евгеньевна Островская.

