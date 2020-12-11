РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты

РЖД на фоне ситуации с коронавирусом разрешили пассажирам старше 65 лет до 31 декабря 2020 года сдать «невозвратные» билеты в случае отказа от поездки, сообщила компания.

«Холдинг «РЖД» предоставляет пассажирам старше 65 лет возможность до 31 декабря 2020 года вернуть деньги за «невозвратные» билеты. Решение принято в связи с введением в ряде регионов дополнительных ограничительных мер для граждан старше 65 лет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Таким образом, пассажиры данной возрастной группы, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы.

Для отмены поездки можно обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД». Далее в течение 180 дней после дистанционной отмены поездки пассажиру старше 65 лет необходимо обратиться в билетную кассу за возвратом денежных средств.

«Обращаем внимание, что возврат денежных средств за «невозвратные» билеты производится только в билетных кассах АО «ФПК». Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», — отмечает компания.