РЖД прогнозируют снижение погрузки в 2025 году на 6%

Компания «Российские железные дороги» до конца года ожидают снижения погрузки, сообщила заместитель генерального директора РЖД Ирина Магнушевская журналистам.

- Мы ноябрь закладываем в рамках финплана, который был утверждён в августе 2025 года, выходим на цифру 3 млн 111,8 тысячи тонн в сутки и надеемся, что этот показатель будет выполнен. И ноябрь, и декабрь будем работать в рамках утверждённого финплана: в ноябре - минус 2,6%, в декабре - минус 4,8%, - сообщила Магнушевская. - В целом порядок (динамики погрузки) по (2025) году будет минус 6%.

Относительно прогноза погрузки на 2026 год Магнушевская сообщила, что он пока с ростом на 0,6% к 2025 году. «Конечно, мы будем надеяться, что это будет не 0,6%, а те же самые 6%, которые мы потеряли хотя бы к уровню 2024 года», - сказала он.

Как сообщалось ранее, погрузка на сети РЖД в октябре выросла на 0,1%, показав символический плюс впервые за 2 года. Последний раз погрузка выходила в плюс в сентябре 2023 году, тогда она выросла на 0,2%, составив 100,9 млн тонн.

«Российские железные дороги» в январе-сентябре 2025 года зафиксировали рост грузоперевозок с Китаем на 6,5%, или на 8,5 млн тонн, к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель генерального директора РЖД Ирина Магнушевская журналистам.

«Экспорт у нас вырос на 10,3%, или на 11,3 млн тонн - это зерно, уголь, удобрения, цветные металлы, показывают положительную динамику», - сказала она.

По словам Магнушевской, в 2025 году грузоперевозки в сообщении с Китаем вырастут. «На 2026 год мы также закладываем положительную динамику. Мы надеемся, что будет прирост», - добавила она.