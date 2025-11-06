Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
Мурманская область. Арктика (16+)

РЖД прогнозируют снижение погрузки в 2025 году на 6%

Компания «Российские железные дороги» до конца года ожидают снижения погрузки, сообщила заместитель генерального директора РЖД Ирина Магнушевская журналистам.

- Мы ноябрь закладываем в рамках финплана, который был утверждён в августе 2025 года, выходим на цифру 3 млн 111,8 тысячи тонн в сутки и надеемся, что этот показатель будет выполнен. И ноябрь, и декабрь будем работать в рамках утверждённого финплана: в ноябре - минус 2,6%, в декабре - минус 4,8%, - сообщила Магнушевская. - В целом порядок (динамики погрузки) по (2025) году будет минус 6%.

Относительно прогноза погрузки на 2026 год Магнушевская сообщила, что он пока с ростом на 0,6% к 2025 году. «Конечно, мы будем надеяться, что это будет не 0,6%, а те же самые 6%, которые мы потеряли хотя бы к уровню 2024 года», - сказала он.

Как сообщалось ранее, погрузка на сети РЖД в октябре выросла на 0,1%, показав символический плюс впервые за 2 года. Последний раз погрузка выходила в плюс в сентябре 2023 году, тогда она выросла на 0,2%, составив 100,9 млн тонн.

«Российские железные дороги» в январе-сентябре 2025 года зафиксировали рост грузоперевозок с Китаем на 6,5%, или на 8,5 млн тонн, к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель генерального директора РЖД Ирина Магнушевская журналистам.

«Экспорт у нас вырос на 10,3%, или на 11,3 млн тонн - это зерно, уголь, удобрения, цветные металлы, показывают положительную динамику», - сказала она.

По словам Магнушевской, в 2025 году грузоперевозки в сообщении с Китаем вырастут. «На 2026 год мы также закладываем положительную динамику. Мы надеемся, что будет прирост», - добавила она.

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
