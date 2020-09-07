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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 17:15

РЖД сохраняет скидки на перевозку руды и удобрений в Мурманск до восстановления моста

ОАО «Российские железные дороги» планирует сохранить скидки на перевозку удобрений и железорудного сырья до тех пор, пока не будет восстановлен железнодорожный мост через реку Колу под Мурманском. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило. Его слова приводит «РЖД Партнёр».

«Мы договаривались с нашими коллегами, что до тех пор, пока у нас не будет восстановлено основное направление перевозок на Мурманск, мы скидки будем сохранять, пока не запустим. Как только запустим, мы рассчитываем, что коллеги полностью все потоки свои, даже потенциальные, смогли бы направить по тем направлениям, где они обычно возят, и соответственно можно было бы скидки отменить. Хотя график, который мы сделали через объездной путь уже на 19 пар поездов, позволяет полностью вывезти все объёмы, которые предъявляют клиенты», – сказал он.

Ранее при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор.

Восстановление моста планируется завершить к октябрю, это позволит возобновить железнодорожное сообщение в полном объеме, сообщал журналистам гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Компания после обрушения моста ввела скидку в размере 25% на перевозку железорудного сырья и удобрений, обычно следовавших в порт Мурманск, по альтернативным направлениям.

 

 

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